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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Кассир Роспотребнадзора в Перми похитила у ведомства более 430 тысяч рублей

Кассир Роспотребнадзора в Перми похитила у ведомства более 430 тысяч рублей

24 июня 2024, 15:48
Фото: 1MI
Суд вынес приговор присвоительнице

Свердловский районный суд Перми вынес приговор 39-летней жительнице краевого центра. Женщина присвоила крупную сумму денег на рабочем месте, сообщает краевая прокуратура.

Работая старшим кассиром финансового-экономического отдела ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в период с октября 2022 года по май 2023 года она похитила более 430 тыс. рублей, принадлежащих ведомству. По роду деятельности она имела доступ к деньгам и использовала их в личных целях, начисляя себе завышенные суммы, распоряжаясь финансами по своему усмотрению.

Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения, в крупном размере).

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

#Происшествия#Суд#Пермь#Роспотребнадзор
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