Кассир Роспотребнадзора в Перми похитила у ведомства более 430 тысяч рублей

Работая старшим кассиром финансового-экономического отдела ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в период с октября 2022 года по май 2023 года она похитила более 430 тыс. рублей, принадлежащих ведомству. По роду деятельности она имела доступ к деньгам и использовала их в личных целях, начисляя себе завышенные суммы, распоряжаясь финансами по своему усмотрению.