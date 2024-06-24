Кассир Роспотребнадзора в Перми похитила у ведомства более 430 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Свердловский районный суд Перми вынес приговор 39-летней жительнице краевого центра. Женщина присвоила крупную сумму денег на рабочем месте, сообщает краевая прокуратура.
Работая старшим кассиром финансового-экономического отдела ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в период с октября 2022 года по май 2023 года она похитила более 430 тыс. рублей, принадлежащих ведомству. По роду деятельности она имела доступ к деньгам и использовала их в личных целях, начисляя себе завышенные суммы, распоряжаясь финансами по своему усмотрению.
Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения, в крупном размере).
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.