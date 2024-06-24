Кизеловец через суд добился компенсации за ущерб, нанесённый коровами автомобилю

Обнаружив на своем автомобиле множество повреждений, истец просмотрел запись с видеорегистратора. Оказалось, что коровы паслись бесконтрольно. На направленную претензию собственник коров не отреагировал. Мало того, оказалось, что у части рогатых животных был другой собственник.