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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Житель Прикамья отсудил 46 тысяч рублей ущерба, нанесенного его автомобилю

Кизеловец через суд добился компенсации за ущерб, нанесённый коровами автомобилю

24 июня 2024, 14:05
Фото: 1MI

Житель Прикамья отсудил 46 тысяч рублей ущерба, нанесенного его автомобилю

У стада оказалось два владельца.

Кизеловец обратился в Орджоникидзевский районный суд Перми с иском к собственнику коров о возмещении ущерба. Буренки поцарапали мужчине автомобиль, сообщают в суде.

Обнаружив на своем автомобиле множество повреждений, истец просмотрел запись с видеорегистратора. Оказалось, что коровы паслись бесконтрольно. На направленную претензию собственник коров не отреагировал. Мало того, оказалось, что у части рогатых животных был другой собственник.

Анализируя представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что материальный ущерб истцу причинен по вине ответчиков. Они допустили нахождение крупного скота на земельном участке рядом с автомобилем без присмотра и соответствующего надзора, вследствие чего животные повредили принадлежащий истцу автомобиль.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме, сумма ущерба с ответчиков взыскана в солидарном порядке. Каждый из них заплатит по 23 тыс. рублей и оплатят расходы за экспертные услуги и госпошлину.

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#Общество#Суд#Транспорт#Коровы
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