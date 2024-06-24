Кизеловец через суд добился компенсации за ущерб, нанесённый коровами автомобилю

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Кизеловец обратился в Орджоникидзевский районный суд Перми с иском к собственнику коров о возмещении ущерба. Буренки поцарапали мужчине автомобиль, сообщают в суде.
Обнаружив на своем автомобиле множество повреждений, истец просмотрел запись с видеорегистратора. Оказалось, что коровы паслись бесконтрольно. На направленную претензию собственник коров не отреагировал. Мало того, оказалось, что у части рогатых животных был другой собственник.
Анализируя представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что материальный ущерб истцу причинен по вине ответчиков. Они допустили нахождение крупного скота на земельном участке рядом с автомобилем без присмотра и соответствующего надзора, вследствие чего животные повредили принадлежащий истцу автомобиль.
Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме, сумма ущерба с ответчиков взыскана в солидарном порядке. Каждый из них заплатит по 23 тыс. рублей и оплатят расходы за экспертные услуги и госпошлину.