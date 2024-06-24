«Матроскин» нашел новое помещение для приюта и срочно продает прежний дом для кошек

Получается, что даже при продаже текущего помещения для покупки нового необходимо собрать еще 1 млн рублей. Так как «Матроскин» — негосударственное учреждение, команда приюта надеется на помощь неравнодушных пермяков. Как пояснила корреспонденту Properm.ru Галя Море, договор задатка на новое помещение действует до 25 июля, и пока его нет возможности закрепить за приютом.