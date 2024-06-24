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Пермский приют для кошек «Матроскин» нашел новое помещение и продает старое

«Матроскин» нашел новое помещение для приюта и срочно продает прежний дом для кошек

24 июня 2024, 12:31
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Пермский приют для кошек «Матроскин» нашел новое помещение и продает старое

Приют для кошек находится под угрозой выселения уже много месяцев.

Пермский приют для кошек «Матроскин» нашел новое помещение в черте города. Стоимость здания площадью 570 кв. м составляет 8 млн рублей. Сейчас руководство приюта заключило договор залога на покупку отдельно стоящего здания. Ранее администрация Перми предложила «Матроскину» участок без коммуникаций ценой почти 12 млн рублей, но у учреждения нет столько средств.

«Это здание — воплощение нашей мечты о будущем приюте. Множество окон и комнат, свои коммуникации и даже с возможностью сделать небольшой бассейн для реабилитации спинальников, а также открыть небольшую социальную ветклинику, чтобы бесплатно лечить и стерилизовать бездомных животных», — сообщила на своей странице «ВКонтакте» руководитель приюта «Матроскин» Галя Море.

Фото: личная страница Гали Море «ВКонтакте»

Однако собранных 4 млн рублей не хватит для покупки нового помещения. Банки отказали «Матроскину» в предоставлении кредита, так как приют является благотворительным фондом. Поэтому сейчас приют стремится как можно быстрее продать текущее помещение, находящееся в Доме грузчика (Монастырская, 171). Стоимость составляет 3 млн рублей.

Получается, что даже при продаже текущего помещения для покупки нового необходимо собрать еще 1 млн рублей. Так как «Матроскин» — негосударственное учреждение, команда приюта надеется на помощь неравнодушных пермяков. Как пояснила корреспонденту Properm.ru Галя Море, договор задатка на новое помещение действует до 25 июля, и пока его нет возможности закрепить за приютом.

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#Общество#Пермь#Матроскин#Приют#Благотворительный фонд#Кошки
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