«Матроскин» нашел новое помещение для приюта и срочно продает прежний дом для кошек

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Пермский приют для кошек «Матроскин» нашел новое помещение в черте города. Стоимость здания площадью 570 кв. м составляет 8 млн рублей. Сейчас руководство приюта заключило договор залога на покупку отдельно стоящего здания. Ранее администрация Перми предложила «Матроскину» участок без коммуникаций ценой почти 12 млн рублей, но у учреждения нет столько средств.
«Это здание — воплощение нашей мечты о будущем приюте. Множество окон и комнат, свои коммуникации и даже с возможностью сделать небольшой бассейн для реабилитации спинальников, а также открыть небольшую социальную ветклинику, чтобы бесплатно лечить и стерилизовать бездомных животных», — сообщила на своей странице «ВКонтакте» руководитель приюта «Матроскин» Галя Море.
Однако собранных 4 млн рублей не хватит для покупки нового помещения. Банки отказали «Матроскину» в предоставлении кредита, так как приют является благотворительным фондом. Поэтому сейчас приют стремится как можно быстрее продать текущее помещение, находящееся в Доме грузчика (Монастырская, 171). Стоимость составляет 3 млн рублей.
Получается, что даже при продаже текущего помещения для покупки нового необходимо собрать еще 1 млн рублей. Так как «Матроскин» — негосударственное учреждение, команда приюта надеется на помощь неравнодушных пермяков. Как пояснила корреспонденту Properm.ru Галя Море, договор задатка на новое помещение действует до 25 июля, и пока его нет возможности закрепить за приютом.