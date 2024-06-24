Названо число погибших от террористов в Республике Дагестан

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Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Власти Республики Дагестан озвучили предварительное число погибших в ходе терактов в Дербенте и Махачкале. Трагедия произошла вчера, 23 июня.
Как рассказал глава республики Сергей Меликов в своем видеообращении в Telegram-канале, боевики убили более 15 полицейских. Также пострадали несколько гражданских лиц — по информации муфтията Республики, среди них погибли два человека. Сергей Меликов подтвердил, что был убит отец Николай — священнослужитель православного храма в Дербенте.
В регионе продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, силовики ищут пособников боевиков. На месте столкновений полицейских и террористов работают взрывотехники органов безопасности. Ближайшие дни — 24, 25 и 26 июня — были объявлены в Дагестане днями траура, отменены все развлекательные мероприятия.