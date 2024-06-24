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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

скриншот видео

Названо число погибших от террористов в Республике Дагестан

24 июня 2024, 04:43
Фото: Национальный антитеррористический комитет по Республике Дагестан
скриншот видео

В терактах в Махачкале и Дербенте погибли полицейские и мирные жители

Ближайшие дни в регионе объявлены днями траура.

Власти Республики Дагестан озвучили предварительное число погибших в ходе терактов в Дербенте и Махачкале. Трагедия произошла вчера, 23 июня.

Как рассказал глава республики Сергей Меликов в своем видеообращении в Telegram-канале, боевики убили более 15 полицейских. Также пострадали несколько гражданских лиц — по информации муфтията Республики, среди них погибли два человека. Сергей Меликов подтвердил, что был убит отец Николай — священнослужитель православного храма в Дербенте.

В регионе продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, силовики ищут пособников боевиков. На месте столкновений полицейских и террористов работают взрывотехники органов безопасности. Ближайшие дни — 24, 25 и 26 июня — были объявлены в Дагестане днями траура, отменены все развлекательные мероприятия.

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#Происшествия#Общество#Терроризм#Теракт#Дагестан#Махачкала#Дербент
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