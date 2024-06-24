Названо число погибших от террористов в Республике Дагестан

Как рассказал глава республики Сергей Меликов в своем видеообращении в Telegram-канале, боевики убили более 15 полицейских. Также пострадали несколько гражданских лиц — по информации муфтията Республики, среди них погибли два человека. Сергей Меликов подтвердил, что был убит отец Николай — священнослужитель православного храма в Дербенте.