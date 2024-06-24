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Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Названы оптимальные летние напитки по мнению врача-терапевта и диетолога

24 июня 2024, 18:55
Врач-питание составила список напитков, которые помогут утолить жажду. Она отметила, что лучше всего в такой ситуации подойдут вода и домашний лимонад.

Напитки типа кофе могут вызывать жажду, а вот минеральная вода хорошо утоляет потребности организма. Рейтинг самых вкусных и полезных напитков для летних дней был составлен Юлией Чехониной — специалистом по питанию и медицине. Эту информацию распространил Роспотребнадзор через сайт «Здоровое питание».

На первых местах списка находятся обычная вода и минеральная вода комнатной температуры. Доктор отметила, что стоит выбирать только качественную минеральную воду. Например, «столовую» или «лечебно-столовую». По ее словам, «лечебную» минералку нужно употреблять только по рекомендации врача, пишет 360.ru.

Чехонина подчеркнула, что хорошо справляется с жаждой домашний лимонад — вода с добавками: лимоном, мятой, базиликом. Также полезными напитками являются кефир и ирьян. Врач напомнила, что эти напитки содержат соль, поэтому не рекомендуются людям с отеками, болезнями почек и проблемами с давлением.

В качестве оптимального выбора для летних напитков специалист назвала домашний несладкий морс, прохладный или комнатной температуры зеленый или черный чай.

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