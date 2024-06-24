Названы оптимальные летние напитки по мнению врача-терапевта и диетолога

Чехонина подчеркнула, что хорошо справляется с жаждой домашний лимонад — вода с добавками: лимоном, мятой, базиликом. Также полезными напитками являются кефир и ирьян. Врач напомнила, что эти напитки содержат соль, поэтому не рекомендуются людям с отеками, болезнями почек и проблемами с давлением.