Названы оптимальные летние напитки по мнению врача-терапевта и диетолога

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Напитки типа кофе могут вызывать жажду, а вот минеральная вода хорошо утоляет потребности организма. Рейтинг самых вкусных и полезных напитков для летних дней был составлен Юлией Чехониной — специалистом по питанию и медицине. Эту информацию распространил Роспотребнадзор через сайт «Здоровое питание».
На первых местах списка находятся обычная вода и минеральная вода комнатной температуры. Доктор отметила, что стоит выбирать только качественную минеральную воду. Например, «столовую» или «лечебно-столовую». По ее словам, «лечебную» минералку нужно употреблять только по рекомендации врача, пишет 360.ru.
Чехонина подчеркнула, что хорошо справляется с жаждой домашний лимонад — вода с добавками: лимоном, мятой, базиликом. Также полезными напитками являются кефир и ирьян. Врач напомнила, что эти напитки содержат соль, поэтому не рекомендуются людям с отеками, болезнями почек и проблемами с давлением.
В качестве оптимального выбора для летних напитков специалист назвала домашний несладкий морс, прохладный или комнатной температуры зеленый или черный чай.