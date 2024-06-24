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Published Сегодня, 07:47

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Nike Air Jordan: легендарные кроссовки от звезды баскетбола

Nike Air Jordan: легендарные кроссовки от звезды баскетбола

24 июня 2024, 07:47
Фото: ozon.ru/
Nike Air Jordan: легендарные кроссовки от звезды баскетбола
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Nike Air Jordan — это обувь, которую мир узнал благодаря звезде баскетбола Майклу Джордану. Яркие модели стали известны далеко за пределами спортивных площадок.

Кроссовки приобрели популярность среди атлетов, знаменитостей и любителей уличной моды. Впервые выпущенные в 1985 году, «Джорданы» востребованы и сегодня. На Ozon можно найти большую подборку товаров из этой линейки.

История Nike Air Jordan

История легендарных кроссовок началась, когда компания Nike заключила контракт с новоявленной звездой NBA Майклом Джорданом. Ассоциация баскетбола тогда запретила Майклу носить эти кроссовки, так как они не соответствовали дресс-коду лиги. Однако запрет только подстегнул интерес публики к новинке.

В Nike воспользовались моментом, выплатили назначенные штрафы и продолжили провоцировать шумиху вокруг всей этой истории. В результате кроссовки быстро набрали популярность. Этот момент стал поворотным в маркетинге спортивной обуви.

Выпуск новинок в линейке превратился в ежегодное событие. Каждая модель улучшалась, использовались новые технологии и материалы. При этом мода всегда сочеталась с функциональностью. К примеру, чёрные «Джорданы» были выпущены как части серии Black Cat, которая постепенно расширялась.

Преимущества Nike Air Jordan

У кроссовок много преимуществ, благодаря которым они и завоевали своё место на рынке:

  • Комфорт. Высококачественные материалы и продуманный дизайн обеспечивают удобство при длительной носке.
  • Технологии. К примеру, в подошве используется технология Air. Она даёт отличную амортизацию. Это позволило позиционировать кроссовки как обувь, в которой вы сможете «прыгать как Майкл Джордан».
  • Дизайн. Интересное сочетание цветов и форм делает эти кроссовки заметными и стильными. Линейка разнообразна, так что вы легко подберёте модель именно того вида, который вам требуется.
  • Историческая ценность. Обувь Jordan — это не только мода, но и часть баскетбольной истории.

Кроме того, кроссовки Nike Air Jordan стали важным элементом культуры хип-хопа и уличной моды.

Фото: ozon.ru/

Как правильно ухаживать за «Джорданами»

Правильный уход за купленными Nike Air Jordan поможет вам надолго сохранить их внешний вид и функциональные характеристики. Вот несколько советов:

  • Чистка. Регулярно очищайте кроссовки влажной тканью или щёткой. Можно пользоваться специальным чистящим средством для кожи либо ткани — в зависимости от материала верха обуви. Но предварительно обязательно прочитайте рекомендации производителя.
  • Сушка. Не сушите Nike Air Jordan на батарее или под прямыми солнечными лучами. Лучше оставить их сохнуть естественным образом в проветриваемом месте. Поместите в кроссовки смятую бумагу, чтобы они не потеряли форму во время сушки.
  • Хранение. Храните кроссовки в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей. Лучше всего использовать оригинальную коробку или специальные чехлы для хранения обуви — это поможет избежать деформации и выцветания.
  • Избегание воздействия влаги и химикатов. Постарайтесь не носить кроссовки в дождливую или снежную погоду. Также избегайте контакта с химическими веществами, которые могут вызвать повреждение материалов.
  • Обновление. Если вы заметили, что подошва начала стираться, не ждите полного износа. Иногда можно отнести кроссовки в ремонт и заменить изношенные элементы.

Уделите время уходу за вашими Nike Air Jordan, и они будут выглядеть как новые значительно дольше.

Фото: ozon.ru/
#Алина Ибрагимова
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