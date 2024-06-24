Nike Air Jordan: легендарные кроссовки от звезды баскетбола

Выпуск новинок в линейке превратился в ежегодное событие. Каждая модель улучшалась, использовались новые технологии и материалы. При этом мода всегда сочеталась с функциональностью. К примеру, чёрные «Джорданы» были выпущены как части серии Black Cat, которая постепенно расширялась.