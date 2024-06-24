Nike Air Jordan: легендарные кроссовки от звезды баскетбола

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Кроссовки приобрели популярность среди атлетов, знаменитостей и любителей уличной моды. Впервые выпущенные в 1985 году, «Джорданы» востребованы и сегодня. На Ozon можно найти большую подборку товаров из этой линейки.
История легендарных кроссовок началась, когда компания Nike заключила контракт с новоявленной звездой NBA Майклом Джорданом. Ассоциация баскетбола тогда запретила Майклу носить эти кроссовки, так как они не соответствовали дресс-коду лиги. Однако запрет только подстегнул интерес публики к новинке.
В Nike воспользовались моментом, выплатили назначенные штрафы и продолжили провоцировать шумиху вокруг всей этой истории. В результате кроссовки быстро набрали популярность. Этот момент стал поворотным в маркетинге спортивной обуви.
Выпуск новинок в линейке превратился в ежегодное событие. Каждая модель улучшалась, использовались новые технологии и материалы. При этом мода всегда сочеталась с функциональностью. К примеру, чёрные «Джорданы» были выпущены как части серии Black Cat, которая постепенно расширялась.
У кроссовок много преимуществ, благодаря которым они и завоевали своё место на рынке:
Кроме того, кроссовки Nike Air Jordan стали важным элементом культуры хип-хопа и уличной моды.
Правильный уход за купленными Nike Air Jordan поможет вам надолго сохранить их внешний вид и функциональные характеристики. Вот несколько советов:
Уделите время уходу за вашими Nike Air Jordan, и они будут выглядеть как новые значительно дольше.