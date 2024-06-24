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Posted 24 июня, 11:00

Published 24 июня, 11:00

Modified 24 июня, 11:02

Updated 24 июня, 11:02

Оператор билайн представил «Выгодный роуминг»: единые условия в 185 странах

24 июня 2024, 11:00
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Новости телекома
Выгодный роуминг от безопасного оператора — путешествуй по миру на единых условиях.

Летний сезон — пора путешествий. Вдали от дома как никогда важно оставаться на связи, чтобы делиться впечатлениями с близкими, пользоваться привычными сервисами, находить нужные места и не переживать о стоимости интернета.

По такому случаю билайн представляет «Выгодный роуминг» — единые условия в 185 странах. Клиент может выбрать нужный объём трафика и минут исходя из длительности свой поездки и платить только за то, что ему пригодится.

С билайном можно оставаться на связи на единых условиях, даже если ваше путешествие включает посещение разных государств. Например, вы планируете посетить за отпуск сразу несколько стран или даже континентов. С билайном вам не нужно в каждом новом месте переживать о тарифах на связь или подключать роуминговые опции для каждой страны. Достаточно один раз настроить выгодный роуминг от билайна и обеспечить себе единые условия в 185 популярных направлениях.

Самый безопасный оператор обеспечивает защиту от незапланированных списаний. Ваши деньги никуда не улетят, даже если вы случайно вышли в интернет вне оплаченных опций. А с безлимитом на популярные мессенджеры и приложения для навигации можно прокладывать маршруты, отправлять фото и видео без ограничений и делиться с близкими лучшими моментами из поездки сразу, а не после возвращения в номер и подключения к Wi-Fi.

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу билайна:

— Роуминг для клиента — обычно страшное слово, которое ассоциируется с огромными счетами и непредвиденными расходами. Мы в билайне стремимся обеспечивать безопасность наших абонентов, где бы они не находились, ведь в путешествии так важно оставаться на связи. От построения маршрута к достопримечательностям до сохранения связи с близкими — сотовая связь в отпуске за рубежом необходима. билайн меняет отношение к роумингу и предлагает возможность собрать гибкий набор опций связи, которые будут отвечать индивидуальным потребностям каждого клиента. Мы ставим удобство во главу угла — выбранные опции будут действовать в 185 странах мира по единой цене, а пакет роуминга, активированный, например, в Турции, продолжит действовать в другой стране, если вы путешествуете со стыковкой. А чтобы сохранить ощущение безопасности, мы гарантируем защиту от неожиданных списаний для клиентов после выбора ими опций роуминга.

Подробнее о том, как настроить телефон для поездки и чем роуминг от билайна лучше местной сим-карты — на  beeline.ru .

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#Новости компаний#Новости телекома
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