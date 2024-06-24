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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

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Завершено расследование дела Богдана Сулиги, сбившего троих у ЦУМа в Перми

Передано в суд дело водителя, совершившего в марте смертельное ДТП у ЦУМа

24 июня 2024, 14:52
Фото: properm.ru

Завершено расследование дела Богдана Сулиги, сбившего троих у ЦУМа в Перми

Богдан Сулига насмерть сбил девушку и травмировал еще двоих пешеходов
Сюжет
Дтп

Перед судом за причинение смертельных травм девушке и травмирование двух молодых людей в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи торгового центра «ЦУМ» предстанет 31-летний мужчина, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователями следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего уроженца Республики Таджикистан Богдана Сулиги. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

ДТП произошло рано утром 3 марта у ЦУМа. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris. После этого Nissan Teana сбил троих пешеходов. Два парня были госпитализированы, 18-летняя девушка скончалась на месте.

Сулига находился за рулем в наркотическом опьянении, превысил скорость, с места происшествия скрылся.

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