Передано в суд дело водителя, совершившего в марте смертельное ДТП у ЦУМа

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Перед судом за причинение смертельных травм девушке и травмирование двух молодых людей в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи торгового центра «ЦУМ» предстанет 31-летний мужчина, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Следователями следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего уроженца Республики Таджикистан Богдана Сулиги. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).
ДТП произошло рано утром 3 марта у ЦУМа. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris. После этого Nissan Teana сбил троих пешеходов. Два парня были госпитализированы, 18-летняя девушка скончалась на месте.
Сулига находился за рулем в наркотическом опьянении, превысил скорость, с места происшествия скрылся.