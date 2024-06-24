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Пермский краевой суд рассмотрел жалобу убийцы бездомного у мусорной площадки

Пермский краевой суд рассмотрел жалобу убийцы бездомного у мусорной площадки

24 июня 2024, 06:17
Фото: 1MI
Инцидент произошел в августе прошлого года.

Пермским краевым судом была рассмотрена жалоба 63-летнего мужчины, убившего бездомного у мусорной площадки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Приговор Мотовилихинского районного суда краевой суд оставил без изменений. Инцидент произошел в августе 2023 года. Ранее судимый житель деревни Капидоны приехал в краевую столицу. Вечером у мусорной площадки мужчина поссорился с бездомный, так как бродяга попросил у него денег на еду. Это разозлило его и, достав нож, он несколько раз ударил незнакомца в шею. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия.

О случившемся убийца рассказал стоявшей у подъезда паре и попросил их вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Помимо скорой, на место прибыла и полиция. Правоохранительным органам мужчина также сообщил об инциденте.

Мотовилихинский райсуд Перми признал подсудимого виновным в совершении преступления, совершенного по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима. Помимо этого, пермяк обязан компенсировать сыну погибшего моральный и материальный вред.

В апелляции мужчина заявил, что прямого умысла на причинение смерти у него не было. Он хотел лишь пресечь его противоправные действия, поскольку тот преградил ему выход с контейнерной площадки, вел себя агрессивно и угрожал расправой. Убийца попросить также освободить его от возмещения морального вреда сыну погибшего.

«Апелляционная инстанция признала приговор справедливым и не нашла оснований для удовлетворения жалобы осужденного», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

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