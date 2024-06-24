Пермский краевой суд рассмотрел жалобу убийцы бездомного у мусорной площадки

Приговор Мотовилихинского районного суда краевой суд оставил без изменений. Инцидент произошел в августе 2023 года. Ранее судимый житель деревни Капидоны приехал в краевую столицу. Вечером у мусорной площадки мужчина поссорился с бездомный, так как бродяга попросил у него денег на еду. Это разозлило его и, достав нож, он несколько раз ударил незнакомца в шею. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия.