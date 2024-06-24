Пермяка осудили за торговлю наркотиками в Кизеле

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Кизеловский городской суд вынес приговор в отношении 27-летнего пермяка. Он признан виновным в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В январе сотрудники ППС в Кизеле обратили внимание на молодого человека, который беспокойно вел себя на улице, и решили остановить его для установления личности. В ответ на просьбу предъявить документы молодой человек начал заметно нервничать и придумывать оправдания, чтобы его отпустили, а затем попытался убежать. Полицейские задержали молодого человека.
При личном досмотре у пермяка обнаружили и изъяли приготовленные к закладкам 22 свертка с наркотиками и телефон с информацией о местонахождении тайников. Фигурант сознался, что является наркокурьером. В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили еще четыре свертка с запрещенным веществом.
Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.