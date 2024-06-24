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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Житель Перми получил девять лет за торговлю наркотиками

Пермяка осудили за торговлю наркотиками в Кизеле

24 июня 2024, 05:56
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Житель Перми получил девять лет за торговлю наркотиками

Мужчина был задержан с 26 свертками с запрещёнными веществами.

Кизеловский городской суд вынес приговор в отношении 27-летнего пермяка. Он признан виновным в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В январе сотрудники ППС в Кизеле обратили внимание на молодого человека, который беспокойно вел себя на улице, и решили остановить его для установления личности. В ответ на просьбу предъявить документы молодой человек начал заметно нервничать и придумывать оправдания, чтобы его отпустили, а затем попытался убежать. Полицейские задержали молодого человека.

При личном досмотре у пермяка обнаружили и изъяли приготовленные к закладкам 22 свертка с наркотиками и телефон с информацией о местонахождении тайников. Фигурант сознался, что является наркокурьером. В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили еще четыре свертка с запрещенным веществом.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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#Происшествия#Суд#Наркотики#Кизел
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