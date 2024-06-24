Пермяка осудили за торговлю наркотиками в Кизеле

В январе сотрудники ППС в Кизеле обратили внимание на молодого человека, который беспокойно вел себя на улице, и решили остановить его для установления личности. В ответ на просьбу предъявить документы молодой человек начал заметно нервничать и придумывать оправдания, чтобы его отпустили, а затем попытался убежать. Полицейские задержали молодого человека.