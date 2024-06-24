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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Пермяки испугались звуков стрельбы в микрорайоне Гайва

Пермяков напугали звуки стрельбы на Гайве. Что случилось?

24 июня 2024, 07:34
Фото: ideogram.ai

Пермяки испугались звуков стрельбы в микрорайоне Гайва

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Росгвардии.

Сегодня утром, 24 июня, пермяков в микрорайоне Гайва напугали звуки стрельбы. По словам очевидцев, они слышали звуки залпов и очередей, пишет Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе Росгвардии, поводов для страха нет. На Гайве идет подготовка к выпуску курсантов-лейтенантов Пермского военного института войск национальной гвардии. В числе мероприятий проводится и репетиция залпов салютной группы. Торжественное событие для выпускников состоится в эту субботу, 29 июня.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Стрельба#Росгвардия
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