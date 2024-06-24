Пермяков напугали звуки стрельбы на Гайве. Что случилось?

Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе Росгвардии, поводов для страха нет. На Гайве идет подготовка к выпуску курсантов-лейтенантов Пермского военного института войск национальной гвардии. В числе мероприятий проводится и репетиция залпов салютной группы. Торжественное событие для выпускников состоится в эту субботу, 29 июня.