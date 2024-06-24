По делу шахт Кизеловского бассейна арестован крупный федеральный чиновник

Следствие считает, что работы были проведены некачественно, или совсем не проводились, но акты их приемки на более чем 360 млн рублей руководители ГУРШ подписали и средства подрядчикам перечислили. ГУРШ же, как считает следствие, не осуществило контроль за их выполнением, зато перечислило деньги в полном объеме. Подобное повторялось уже позднее, например, в 2023 году ООО «Шахтастрой» получало деньги Минэнерго на те же цели, но работы не проводились. Из открытых данных известно, что общество заключало контракты на ликвидацию последствий от закрытия шахт в Кузбассе и на Дальнем Востоке, в Ростовской области.