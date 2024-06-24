По делу шахт Кизеловского бассейна арестован крупный федеральный чиновник

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Гендиректор государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ, подведомственное Минэнерго) Андрей Моисеенков арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), следует из данных судебной картотеки. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, в частности, по делу 37 шахт Кизеловского угольного бассейна, сообщает пресс-служба столичных судов.
Также арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) РФ Роберта Шагиняна, учредителя нескольких компаний, выполняющих работы по контрактам с Минэнерго России, связанным с ликвидацией шахт.
Моисеенкова задержали утром 18 июня на рабочем месте. В тот день сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков и других следственных мероприятий в Москве, Московской области, Ростовской, Кемеровской и Калининградской областях и в Пермском крае в рамках этого уголовного дела.
Поводом для уголовного дела стали невыполненные работы по ликвидации 37 шахт Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае, а также в Кузбассе, Ростовской области и в других регионах. В 1996 году их признали нерентабельными, последние шахты были закрыты в 2002 году. Ликвидацией последствий занялось ГУРШ.
Следствие считает, что работы были проведены некачественно, или совсем не проводились, но акты их приемки на более чем 360 млн рублей руководители ГУРШ подписали и средства подрядчикам перечислили. ГУРШ же, как считает следствие, не осуществило контроль за их выполнением, зато перечислило деньги в полном объеме. Подобное повторялось уже позднее, например, в 2023 году ООО «Шахтастрой» получало деньги Минэнерго на те же цели, но работы не проводились. Из открытых данных известно, что общество заключало контракты на ликвидацию последствий от закрытия шахт в Кузбассе и на Дальнем Востоке, в Ростовской области.
В феврале 2023 года Пермский краевой суд отменил решение Свердловского районного суда по иску жителей Кизела. С иском к федеральным Минэнерго и Минприроды вышли жители Кизела Феликс Манаширов, Анастасия Смирнова и Анастасия Бирюкова. Они сообщили в суде, что после закрытия шахт там стала скапливаться дождевая и талая вода. Она постепенно обогащалась вредными химическими элементами, и затем окисленная вода стала попадать в местные реки и загрязнять их. В результате территория была объявлена зоной экологического бедствия. На тот период на бывших шахтах и штольнях зарегистрировано 18 изливов на площади около 413 га. По мнению истцов, продолжение загрязнения в итоге привело к экологической катастрофе, поскольку серная кислота попадет в Каму.
Суд возложил на ГУРШ обязанность по организации осуществления работ, связанных с ликвидацией экологических последствий ведения горных работ на ликвидированных шахтах, расположенных на территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края, в виде негативного воздействия на окружающую среду изливов шахтных вод. При финансировании из бюджета Минэнерго РФ работы должны быть завершены в срок до 1 января 2029 года.
По информации журналиста Properm.ru, решение суда уже более года не исполняется, никаких работ по ликвидации экологического бедствия не проводится. По открытой информации в «СПАРК-Интерфакс», у Минэнерго в 2023 году был заключен контракт на проведение мониторинга социально-экологических последствий ликвидации шахт и разрезов Уральского региона, подрядчиком выступает компания «Пермэнергоаудит». По словам информированных источников журналиста Properm.ru, проводимый мониторинг показывает ежегодное ухудшение ситуации в Кизеловском бассейне.
«Мошенничество — это одна история. Другой вопрос, будет ли возбуждено уголовное дело по нанесенному изливами экологическому ущербу. По данным того же мониторинга, на протяжении последних минимум десяти лет ежегодно он составляет не менее 4 млрд рублей. Это накопленный ущерб в десятки миллиардов», — говорит собеседник.
По словам источника Properm.ru, в Пермском крае силовики проводили связанные с кизеловскими шахтами мероприятия еще в конце 2023 года. Сейчас обыски проходили в связанных с ГУРШ компаниями-подрядчиками и в самом ФГБУ.
Самоизлив кислых шахтных вод на поверхность является главной экологической проблемой региона с 2002 года. Шахтные воды поступают в 19 рек, 15 из которых выведены из водопользования. Еще одно гибельное следствие излива шахтных вод — образование техногенных отложений, ежечасно в реках Кизеловского угольного бассейна образуется более 3 тонн техногенных отложений — по данным Естественнонаучного института ПГНИУ. Серьезной экологической проблемой являются горелые и не горелые породные отвалы угольных шахт и углеобогащения.
Всего по оценкам экологов из-за заброшенных шахт на территории КУБа появилось 412,6 га нарушенных земель, накоплено 25 млн. кубометров отходов от добычи угля. Здесь выведено из водопользования 14 рек протяженностью более 500 км. В изливах фиксируется превышение предельно допустимой концентрации: алюминий до 51 ПДК; марганец — до 61 ПДК; бериллий — до 87 ПДК; железо — до 1573 ПДК.