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Приговор пермской вербовщице ИГИЛ* оставили без изменения

Приговор пермской вербовщице ИГИЛ* оставили без изменения

24 июня 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
57-летняя жительница деревни Седяш в 2013 году отправилась с мужем воевать на стороне террористов в Сирию.

Апелляционный военный суд в Москве оставил без изменений приговор жительнице Октябрьского района Рахии Шаматовой, сообщили журналисту Properm.ru в инстанции. В декабре 2023 года ее осудили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участии в бандформировании ИГИЛ* на территории Сирии и за вербовку людей в террористическую организацию.

По информации редакции, отбывать наказание Шаматова будет на территории Пермского края. Приговор вступил в законную силу.

Немолодую пособницу ИГИЛ* задержали сотрудники регионального УФСБ по прибытии в столичный аэропорт в июне 2022 год. На тот момент Шаматова уже была в розыске и заочно арестована, как подозреваемая в вербовке и участии в террористическом бандформировании. До сих пор в розыске находятся завербованные ей дочь и зять, также убывшие на территорию Сирийской Республики для участия в бандформированиях.

В 2013 году Шаматова убедила мужа, а также дочь и зятя уехать из России. Они оформили загранпаспорта, продали семейный бизнес — продуктовые склады в Седяше, дома, легковые автомобили и сельхозтехнику, принадлежащих семье коров и овец. Купили билеты до Стамбула и в августе 2013 года на перекладных через Турцию отправились в Сирию. Официально границу с Сирией женщина не пересекала, вернувшись после гибели мужа в Москву заявила на таможенном посту, что не покидала турецкую провинцию с 2013 года, где жила у родных.

*ИГИЛ, «Исламское государство» — международная исламистская террористическая организация. Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.

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