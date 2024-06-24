Приговор пермской вербовщице ИГИЛ* оставили без изменения

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Апелляционный военный суд в Москве оставил без изменений приговор жительнице Октябрьского района Рахии Шаматовой, сообщили журналисту Properm.ru в инстанции. В декабре 2023 года ее осудили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участии в бандформировании ИГИЛ* на территории Сирии и за вербовку людей в террористическую организацию.
По информации редакции, отбывать наказание Шаматова будет на территории Пермского края. Приговор вступил в законную силу.
Немолодую пособницу ИГИЛ* задержали сотрудники регионального УФСБ по прибытии в столичный аэропорт в июне 2022 год. На тот момент Шаматова уже была в розыске и заочно арестована, как подозреваемая в вербовке и участии в террористическом бандформировании. До сих пор в розыске находятся завербованные ей дочь и зять, также убывшие на территорию Сирийской Республики для участия в бандформированиях.
В 2013 году Шаматова убедила мужа, а также дочь и зятя уехать из России. Они оформили загранпаспорта, продали семейный бизнес — продуктовые склады в Седяше, дома, легковые автомобили и сельхозтехнику, принадлежащих семье коров и овец. Купили билеты до Стамбула и в августе 2013 года на перекладных через Турцию отправились в Сирию. Официально границу с Сирией женщина не пересекала, вернувшись после гибели мужа в Москву заявила на таможенном посту, что не покидала турецкую провинцию с 2013 года, где жила у родных.
*ИГИЛ, «Исламское государство» — международная исламистская террористическая организация. Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.