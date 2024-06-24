Приговор пермской вербовщице ИГИЛ* оставили без изменения

В 2013 году Шаматова убедила мужа, а также дочь и зятя уехать из России. Они оформили загранпаспорта, продали семейный бизнес — продуктовые склады в Седяше, дома, легковые автомобили и сельхозтехнику, принадлежащих семье коров и овец. Купили билеты до Стамбула и в августе 2013 года на перекладных через Турцию отправились в Сирию. Официально границу с Сирией женщина не пересекала, вернувшись после гибели мужа в Москву заявила на таможенном посту, что не покидала турецкую провинцию с 2013 года, где жила у родных.