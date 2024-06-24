Руководитель ГУ ФССП по Мурманской области стал главным пермским приставом

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Прикамье исполняющим обязанности руководителя главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) стал главный судебный пристав Мурманской области Александр Малюшкин. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
Пост главного судебного пристава региона освободился на прошлой неделе. Предыдущий руководитель ГУ ФССП Прикамья Абдул Алаудинов переходит на работу в другой регион. Вскоре он возглавит ГУ ФССП по Ставропольскому краю.