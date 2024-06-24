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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Руководитель ГУ ФССП по Мурманской области стал главным пермским приставом

Руководитель ГУ ФССП по Мурманской области стал главным пермским приставом

24 июня 2024, 09:03
Фото: УФССП по Мурманской области
Должность стала вакантной на прошлой неделе.

В Прикамье исполняющим обязанности руководителя главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) стал главный судебный пристав Мурманской области Александр Малюшкин. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Пост главного судебного пристава региона освободился на прошлой неделе. Предыдущий руководитель ГУ ФССП Прикамья Абдул Алаудинов переходит на работу в другой регион. Вскоре он возглавит ГУ ФССП по Ставропольскому краю.

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#Пермь#Прикамье#Ставропольский край#ГУ ФССП#Мурманская область#Александр Малюшкин#Абдул Алаудинов
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