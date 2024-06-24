Руководитель ГУ ФССП по Мурманской области стал главным пермским приставом

В Прикамье исполняющим обязанности руководителя главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) стал главный судебный пристав Мурманской области Александр Малюшкин. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.