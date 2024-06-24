С 1 июля стартует набор в 10-е классы школ Перми

В соответствии с обновленным федеральным стандартом на уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение. Учебный план в 10-м классе содержит обязательные предметы и предусматривает изучение не менее двух учебных предметов на углубленном уровне в соответствии с выбранным профилем обучения.