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С 1 июля стартует набор в 10-е классы школ Перми

С 1 июля стартует набор в 10-е классы школ Перми

24 июня 2024, 16:45
Фото: properm.ru
В пермских школах предусмотрено более 4200 мест для приема учащихся в 10-й класс.

В пермских школах предусмотрено более 4200 мест для приема учащихся в 10-й класс. Прием в 10-е классы начнется 1 июля, сообщает администрация Перми.

В соответствии с обновленным федеральным стандартом на уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение. Учебный план в 10-м классе содержит обязательные предметы и предусматривает изучение не менее двух учебных предметов на углубленном уровне в соответствии с выбранным профилем обучения.

Образовательные учреждения Перми реализуют профильное обучение в трех вариантах: многопрофильные образовательные учреждения с профильными классами, школы, реализующие программы углубленного изучения отдельных предметов, и школы, где организовано обучение по индивидуальным учебным планам. В городе организованы профильные классы различной направленности.

Всего в школах Перми открыты по семь инженерных и психолого-педагогических классов, пять медицинских классов, класс с фармацевтическим уклоном и класс Сперанского.

С правилами приема и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте выбранной школы или получить информацию по телефону организации.

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#Касается каждого#Пермь#Образование#Школа
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