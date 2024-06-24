С 2025 года в Перми за работой кондиционеров в автобусах будут следить онлайн

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В Перми с 2025 году работа кондиционеров в общественном транспорте будет контролироваться в онлайн-режиме. Данные будут транслироваться в диспетчерскую, сообщая, где работает кондиционер, а где — нет. Об этом сообщило издание «Текст» со ссылкой на начальника департамента транспорта Анатолия Путина.
По словам Путина, все перевозчики, работающие на долгосрочных контрактах, будут обязаны оснастить транспортные средства кондиционером. Однако есть существенный правовой пробел на фоне того, что ни один документ, который утвержден на федеральном уровне, не описывает требования к температурному режиму в транспорте. Имеется лишь рекомендательный стандарт о том, что кондиционеры должны включаться при среднесуточной температуре свыше 20 градусов.
На данный момент за работой системой кондиционирования следят контролеры. За первые две недели июня было проведено свыше 500 проверок, в результате которых перевозчикам начислено 113 тыс. штрафов.