С 2025 года в Перми за работой кондиционеров в автобусах будут следить онлайн

По словам Путина, все перевозчики, работающие на долгосрочных контрактах, будут обязаны оснастить транспортные средства кондиционером. Однако есть существенный правовой пробел на фоне того, что ни один документ, который утвержден на федеральном уровне, не описывает требования к температурному режиму в транспорте. Имеется лишь рекомендательный стандарт о том, что кондиционеры должны включаться при среднесуточной температуре свыше 20 градусов.