В Добрянке супруге погибшего в ДТП водителя скутера выплачен один миллион рублей

Автоавария случилась в августе 2023 года в Добрянском округе. Водитель «Lada Niva» — 51-летний мужчина — совершил обгон на участке дороги, где он запрещён, и врезался в скутер ABM Flash. Скутер при этом двигался по своей полосе. В результате инцидента погиб 47-летний водитель мотороллера. Транспортное средства после удара вспыхнуло и загорелось.