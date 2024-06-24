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В Добрянке супруге погибшего в ДТП водителя скутера выплачен один миллион рублей

В Добрянке супруге погибшего в ДТП водителя скутера выплачен один миллион рублей

24 июня 2024, 07:30
Инцидент произошел в августе прошлого года.
Сюжет
Дтп

В Прикамье супруга погибшего в ДТП водителя скутера получила компенсацию в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФССП.

Автоавария случилась в августе 2023 года в Добрянском округе. Водитель «Lada Niva» — 51-летний мужчина — совершил обгон на участке дороги, где он запрещён, и врезался в скутер ABM Flash. Скутер при этом двигался по своей полосе. В результате инцидента погиб 47-летний водитель мотороллера. Транспортное средства после удара вспыхнуло и загорелось.

Суд признал водителя «Лады» виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы условно и выплате компенсации морального ущерба супруге погибшего в размере 1 млн рублей.

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#Суд#Дтп#Авария#Прикамье#Моральный ущерб#Компенсация#Лишение свободы#Добрянский округ#Статья УК РФ#ГУ ФССП#Lada Niva#Скутер ABM Flash#Мотороллер
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