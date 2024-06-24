В ДТП с влетевшим в столб автомобилем пострадали два пермяка

Инцидент произошел на бульваре Гагарина. По данным правоохранительных органов, в 15:55 водитель «Хендай Элантра» — 36-летняя девушка — при повороте налево на ул. Студенческую не предоставила преимущества встречному автомобилю «Хендай Солярис». В результате ДТП оба водителя пострадали. Пермяков госпитализировали.