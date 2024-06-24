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В ДТП с влетевшим в столб автомобилем пострадали два пермяка

В ДТП с влетевшим в столб автомобилем пострадали два пермяка

24 июня 2024, 05:31
Фото: Изображение Midjourney
По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера, 23 июня, в ходе ДТП в Перми с влетевшим в столб автомобилем пострадали два человека. Об этом сообщило издание «АиФ-Пермь».

Инцидент произошел на бульваре Гагарина. По данным правоохранительных органов, в 15:55 водитель «Хендай Элантра» — 36-летняя девушка — при повороте налево на ул. Студенческую не предоставила преимущества встречному автомобилю «Хендай Солярис». В результате ДТП оба водителя пострадали. Пермяков госпитализировали.

По факту автоаварии проводится проверка.

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#Дтп#Пермь#Авария#Полиция#Бульвар гагарина#Пострадавшие#Хендай Солярис#Студенческая улица#Хендай Элантра
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