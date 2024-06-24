В этот вторник в Оханском округе пройдут похороны двух участников СВО

Прощание с Александром Поповым состоится в 11:00 в Оханском культурно-деловом центре, а с Владимиром Каменских — в 14:00 в Таборском Доме культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Оханского округа в соцсети «ВКонтакте».