В этот вторник в Оханском округе пройдут похороны двух участников СВО

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Оханском городском округе завтра, 25 июня, простятся с двумя погибшими на СВО местными жителями.
Прощание с Александром Поповым состоится в 11:00 в Оханском культурно-деловом центре, а с Владимиром Каменских — в 14:00 в Таборском Доме культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Оханского округа в соцсети «ВКонтакте».
СВО продолжается более двух лет — с 24 февраля 2022 года. Данные о погибших в социальных сетях публикуют администрации округов и районов, а также родственники военнослужащих.