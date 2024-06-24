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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Александр Попов — слева.

В этот вторник в Оханском округе пройдут похороны двух участников СВО

24 июня 2024, 10:38
Фото: vk.com/club191472812
Александр Попов — слева.

Днем 25 июня в Оханском округе простятся с двумя погибшими участниками СВО

Чиновники не сообщают подробностей о том, как жили мужчины до ухода на спецоперацию.

В Оханском городском округе завтра, 25 июня, простятся с двумя погибшими на СВО местными жителями.

Прощание с Александром Поповым состоится в 11:00 в Оханском культурно-деловом центре, а с Владимиром Каменских — в 14:00 в Таборском Доме культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Оханского округа в соцсети «ВКонтакте».

СВО продолжается более двух лет — с 24 февраля 2022 года. Данные о погибших в социальных сетях публикуют администрации округов и районов, а также родственники военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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