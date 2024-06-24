properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня, 15:29

Published 24 июня, 15:29

Modified 24 июня, 15:32

Updated 24 июня, 15:32

В ФСБ рассказали, зачем террористы в Дагестане атаковали пост ДПС

24 июня 2024, 15:29
В Махачкале и Дербенте злоумышленники напали на пост ДПС, православные церкви и синагоги. Погибло 15 работников полиции и четверо граждан.

Генерал-лейтенант ФСБ Владимир Тумин поделился с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня» мотивами террористического акта и атаки на гражданские объекты.

Инциденты произошли 23 июля в Махачкале и Дербенте. Преступники атаковали два православных храма, две синагоги и патрульно-постовую службу. Большинство жертв теракта — сотрудники полиции.

«Предположительно, преступники намеревались завладеть формой полицейских и автомобилем для побега. Так они планировали скрыться. Подобные тактики мы видели в Чечне», — пояснил Тумин.

Нападавшие были уничтожены правоохранительными органами. В регионе объявлен трехдневный траур. Открыто уголовное дело по факту теракта и кражи оружия. Личности нападавших установлены, следователи проверяют, от какой международной террористической группировки получали указания боевики.

«Их цель — разделить нас и подстроить общество против русских и евреев», — заключил Тумин.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика