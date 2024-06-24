В ФСБ рассказали, зачем террористы в Дагестане атаковали пост ДПС

В Махачкале и Дербенте злоумышленники напали на пост ДПС, православные церкви и синагоги. Погибло 15 работников полиции и четверо граждан.

Генерал-лейтенант ФСБ Владимир Тумин поделился с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня» мотивами террористического акта и атаки на гражданские объекты. Инциденты произошли 23 июля в Махачкале и Дербенте. Преступники атаковали два православных храма, две синагоги и патрульно-постовую службу. Большинство жертв теракта — сотрудники полиции. «Предположительно, преступники намеревались завладеть формой полицейских и автомобилем для побега. Так они планировали скрыться. Подобные тактики мы видели в Чечне», — пояснил Тумин. Нападавшие были уничтожены правоохранительными органами. В регионе объявлен трехдневный траур. Открыто уголовное дело по факту теракта и кражи оружия. Личности нападавших установлены, следователи проверяют, от какой международной террористической группировки получали указания боевики. «Их цель — разделить нас и подстроить общество против русских и евреев», — заключил Тумин.