В ФСБ рассказали, зачем террористы в Дагестане атаковали пост ДПС

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Генерал-лейтенант ФСБ Владимир Тумин поделился с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня» мотивами террористического акта и атаки на гражданские объекты.
Инциденты произошли 23 июля в Махачкале и Дербенте. Преступники атаковали два православных храма, две синагоги и патрульно-постовую службу. Большинство жертв теракта — сотрудники полиции.
«Предположительно, преступники намеревались завладеть формой полицейских и автомобилем для побега. Так они планировали скрыться. Подобные тактики мы видели в Чечне», — пояснил Тумин.
Нападавшие были уничтожены правоохранительными органами. В регионе объявлен трехдневный траур. Открыто уголовное дело по факту теракта и кражи оружия. Личности нападавших установлены, следователи проверяют, от какой международной террористической группировки получали указания боевики.
«Их цель — разделить нас и подстроить общество против русских и евреев», — заключил Тумин.