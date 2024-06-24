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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

В ФСБ рассказали, зачем террористы в Дагестане атаковали пост ДПС

24 июня 2024, 15:29
В Махачкале и Дербенте злоумышленники напали на пост ДПС, православные церкви и синагоги. Погибло 15 работников полиции и четверо граждан.

Генерал-лейтенант ФСБ Владимир Тумин поделился с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня» мотивами террористического акта и атаки на гражданские объекты.

Инциденты произошли 23 июля в Махачкале и Дербенте. Преступники атаковали два православных храма, две синагоги и патрульно-постовую службу. Большинство жертв теракта — сотрудники полиции.

«Предположительно, преступники намеревались завладеть формой полицейских и автомобилем для побега. Так они планировали скрыться. Подобные тактики мы видели в Чечне», — пояснил Тумин.

Нападавшие были уничтожены правоохранительными органами. В регионе объявлен трехдневный траур. Открыто уголовное дело по факту теракта и кражи оружия. Личности нападавших установлены, следователи проверяют, от какой международной террористической группировки получали указания боевики.

«Их цель — разделить нас и подстроить общество против русских и евреев», — заключил Тумин.

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