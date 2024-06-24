properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В ГК «Титан» рассказали о перспективах химпрома РФ и итогах ПМЭФ-2024

В ГК «Титан» рассказали о перспективах химпрома РФ и итогах ПМЭФ-2024

24 июня 2024, 14:09
Фото: Пресс служба ГК «Титан»
Глава ГК «Титан», одного из крупнейших игроков в отрасли химической промышленности в России, Михаил Сутягинский рассказал о заключенных соглашениях на ПМЭФ-2024, инвестиционных проектах и перспективах развития.

Сутягинский сообщил, что в настоящее время компания работает над семью проектами по замещению импорта мало- и среднетоннажной химии, пишет newizv.ru. Из них три — метионин, изофорон и полибутилентерефталат — будут запущены в текущем году. Два последних ранее не производились на территории Российской Федерации, и «Титан» сможет полностью удовлетворить потребности в этих продуктах на внутреннем рынке.

В следующем году группа «Титан» начнет выпуск силикагелей и силиказолей в Дзержинске Нижегородской области. В 2026 году начнется строительство второй очереди производства ПЭТ/ПБТ в городе Пскове.

Среди реализованных проектов за последние годы — модернизация производства фенол-ацетона и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). «Титан» в настоящее время обладает крупнейшими мощностями по производству этих продуктов в Российской Федерации.

В 2021 году в результате нехватки антисептиков и спиртосодержащих средств группа «Титан» начала производство изопропилового спирта. Ежегодно предприятие способно произвести 60 тысяч тонн высококачественной продукции, используемой в лакокрасочной, медицинской, химической, нефтеперерабатывающей и авиационной отраслях.

В 2024 году инвестиции компании будут увеличены в два раза — до 15 миллиардов рублей. Общая стоимость всех реализуемых проектов компании оценивается в более чем 350 миллиардов рублей. По итогам текущего года компания планирует увеличить объем выпуска продукции до 800 тысяч тонн, а ожидаемая выручка планируется на уровне 60 миллиардов рублей.

Фото: Пресс служба ГК «Титан»

На Петербургском международном экономическом форуме 2024 года были заключены несколько важных соглашений. Одним из них стал договор о сотрудничестве с Газпромбанком, который станет стратегическим партнером по реализации в Омской области проекта ЭП-600.

Также было подписано трехстороннее соглашение между группой «Титан», Акционерным банком «РОССИЯ» и правительством Омской области. Целью данного соглашения является разработка и реализация инвестиционных проектов в области мало- и среднетоннажной химии.

Сутягинский подчеркнул, что важно добиться технологического лидерства в химической промышленности. Компания реализует проекты, расширяет научную базу, внедряет инновационные технологии и формирует резерв квалифицированных специалистов. В регионах деятельности компании создаются центры инжиниринга для научных исследований, разработок и интеграции современной полимерной продукции в производство.

В Омске уже функционирует такой инновационный кластер. В настоящее время ведется работа по открытию аналогичного центра в Пскове. Сутягинский выразил уверенность в том, что эти центры станут инструментом для технологического развития в сфере химической промышленности.

#Общество
Подпишитесь
В Губахе долгожданное событие — ремонтируют детскую музыкальную школу
Сегодня, 11:24
«Матроскин» нашел новое помещение для приюта и срочно продает прежний дом для кошек
Сегодня, 12:31
Приговор пермской вербовщице ИГИЛ* оставили без изменения
Сегодня, 10:18
Руководитель ГУ ФССП по Мурманской области стал главным пермским приставом
Сегодня, 09:03
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
Сегодня, 11:44
Финалистом телешоу «Суперниндзя. Дети» стал 14-летний пермяк Лев Барях
Сегодня, 07:58