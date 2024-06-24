В ГК «Титан» рассказали о перспективах химпрома РФ и итогах ПМЭФ-2024

Сутягинский сообщил, что в настоящее время компания работает над семью проектами по замещению импорта мало- и среднетоннажной химии, пишет newizv.ru. Из них три — метионин, изофорон и полибутилентерефталат — будут запущены в текущем году. Два последних ранее не производились на территории Российской Федерации, и «Титан» сможет полностью удовлетворить потребности в этих продуктах на внутреннем рынке.