В ГК «Титан» рассказали о перспективах химпрома РФ и итогах ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Сутягинский сообщил, что в настоящее время компания работает над семью проектами по замещению импорта мало- и среднетоннажной химии, пишет newizv.ru. Из них три — метионин, изофорон и полибутилентерефталат — будут запущены в текущем году. Два последних ранее не производились на территории Российской Федерации, и «Титан» сможет полностью удовлетворить потребности в этих продуктах на внутреннем рынке.
В следующем году группа «Титан» начнет выпуск силикагелей и силиказолей в Дзержинске Нижегородской области. В 2026 году начнется строительство второй очереди производства ПЭТ/ПБТ в городе Пскове.
Среди реализованных проектов за последние годы — модернизация производства фенол-ацетона и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). «Титан» в настоящее время обладает крупнейшими мощностями по производству этих продуктов в Российской Федерации.
В 2021 году в результате нехватки антисептиков и спиртосодержащих средств группа «Титан» начала производство изопропилового спирта. Ежегодно предприятие способно произвести 60 тысяч тонн высококачественной продукции, используемой в лакокрасочной, медицинской, химической, нефтеперерабатывающей и авиационной отраслях.
В 2024 году инвестиции компании будут увеличены в два раза — до 15 миллиардов рублей. Общая стоимость всех реализуемых проектов компании оценивается в более чем 350 миллиардов рублей. По итогам текущего года компания планирует увеличить объем выпуска продукции до 800 тысяч тонн, а ожидаемая выручка планируется на уровне 60 миллиардов рублей.
На Петербургском международном экономическом форуме 2024 года были заключены несколько важных соглашений. Одним из них стал договор о сотрудничестве с Газпромбанком, который станет стратегическим партнером по реализации в Омской области проекта ЭП-600.
Также было подписано трехстороннее соглашение между группой «Титан», Акционерным банком «РОССИЯ» и правительством Омской области. Целью данного соглашения является разработка и реализация инвестиционных проектов в области мало- и среднетоннажной химии.
Сутягинский подчеркнул, что важно добиться технологического лидерства в химической промышленности. Компания реализует проекты, расширяет научную базу, внедряет инновационные технологии и формирует резерв квалифицированных специалистов. В регионах деятельности компании создаются центры инжиниринга для научных исследований, разработок и интеграции современной полимерной продукции в производство.
В Омске уже функционирует такой инновационный кластер. В настоящее время ведется работа по открытию аналогичного центра в Пскове. Сутягинский выразил уверенность в том, что эти центры станут инструментом для технологического развития в сфере химической промышленности.