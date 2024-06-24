В Губахе долгожданное событие — ремонтируют детскую музыкальную школу

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
«Все очень ждали, — признается директор школы Валерия Захарова. — Наконец-то дождались». По словам руководителя, все жители города давно ждали этого события, в мае 2024 года рабочие зашли на объект. Ремонт стал возможным благодаря Национальному проекту «Культура».
Валерия Захарова рассказала журналисту Properm.ru, что работы идут в хорошем темпе. Строители заменят инженерные коммуникации, отреставрируют фасад, оборудуют дополнительный эвакуационный выход и туалет для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
«Помимо технической проектной документации есть дизайн-проект, внутри школы будет очень красиво, будут оформлены холлы, фойе, кабинеты, малый зал. Современно, стильно, со вкусом».
Детская музыкальная школа Губахи ведет свою историю с 1962 года. В 1985 году школа переехала в новое здание, которое и ремонтируют сейчас. Самым ярким представителем новейшей истории музыкальной Губахи стал Юрий Агафонов, заслуженный артист России, чьё имя с гордостью носит школа. Он был солистом Пермской филармонии, лауреатом Всероссийского конкурса пианистов. С 1999 года в Губахе существует открытый городской конкурс памяти музыканта. Талантливым детям вручается премия имени Ю. Агафонова.
В школе есть концертный зал с амфитеатром. Отчасти школа играет в городе роль филармонии, здесь выступают приглашенные звезды. А без участия преподавателей и учащихся не обходится ни одно значимое событие в городе.
Сейчас в школе обучаются 285 детей по классам: фортепиано, скрипка, флейта, саксофон, гитара, баян, вокал (академический, эстрадный, народный), эстрадная гитара, ударная установка. Ученики регулярно становятся лауреатами конкурсов, участниками концертов в Пермском академическом театре оперы и балета и Пермском институте искусств и культуры.
Уже новый, 2024-2025 учебный год начнется в отремонтированной школе.