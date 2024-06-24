В Губахе долгожданное событие — ремонтируют детскую музыкальную школу

Детская музыкальная школа Губахи ведет свою историю с 1962 года. В 1985 году школа переехала в новое здание, которое и ремонтируют сейчас. Самым ярким представителем новейшей истории музыкальной Губахи стал Юрий Агафонов, заслуженный артист России, чьё имя с гордостью носит школа. Он был солистом Пермской филармонии, лауреатом Всероссийского конкурса пианистов. С 1999 года в Губахе существует открытый городской конкурс памяти музыканта. Талантливым детям вручается премия имени Ю. Агафонова.