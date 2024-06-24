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В Пермском крае похоронят пермяка, погибшего при атаке дрона в Краснодаре

В Кунгуре похоронят местного уроженца, погибшего при атаке БПЛА в Краснодаре

24 июня 2024, 05:07
Фото: 1MI

В Пермском крае похоронят пермяка, погибшего при атаке дрона в Краснодаре

Алексею Ужегову исполнилось 66 лет.

В Кунгуре похоронят земляка, 66-летнего Алексея Ужегова, погибшего 21 июня при атаке БПЛА на Краснодар. Об этом сообщает региональный портал 93.ru.

В ночь на 21 июня в Краснодаре при атаке БПЛА пострадал автовокзал Южный, обломки сбитого дрона упали на соседнюю котельную по ул. Захарова, где дежурил Алексей Ужегов. Мужчина погиб. Около двух часов ночи он услышал звуки взрывов и выбежал на улицу, чтобы помочь раненым, но в этот момент в небе сбили ещё один БПЛА, и на мужчину упали его обломки. У котельной образовался стихийный мемориал.

Алексей родился в Кунгуре, 1 июня ему исполнилось 66-лет. После окончания речного училища он работал шахтёром и кинологом. В Краснодарский край переехал с бывшей женой, с которой они прожили вместе 23 года. В 2021 году устроился на работу оператором котельной в «Краснодартеплоэнерго», своим коллегам рассказывал об участии в первой и второй чеченских кампаниях, помогал в сборе гуманитарной помощи.

Как отмечает издание, в «Краснодартеплоэнерго» приняли решение назвать котельную его именем. Похороны пройдут на малой родине Алексея — в Кунгуре.

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#Военная операция на Украине#Кунгур#Сво
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