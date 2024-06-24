В Кунгуре похоронят местного уроженца, погибшего при атаке БПЛА в Краснодаре

В ночь на 21 июня в Краснодаре при атаке БПЛА пострадал автовокзал Южный, обломки сбитого дрона упали на соседнюю котельную по ул. Захарова, где дежурил Алексей Ужегов. Мужчина погиб. Около двух часов ночи он услышал звуки взрывов и выбежал на улицу, чтобы помочь раненым, но в этот момент в небе сбили ещё один БПЛА, и на мужчину упали его обломки. У котельной образовался стихийный мемориал.