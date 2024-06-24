В Махачкале и Дербенте были ликвидированы шесть боевиков после теракта

Ранее «РИА Новости» сообщили о шести ликвидированных боевиках, четырех в Махачкале и двух в Дербенте. По информации от Национального антитеррористического комитета России (НАК), были нейтрализованы пять террористов, трое в Махачкале и двое в Дербенте.