В Махачкале и Дербенте были ликвидированы шесть боевиков после теракта

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидированы шесть боевиков. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов, видеообращение опубликовано в его соцсетях. По словам Меликова этой ночью была завершена активная фаза оперативно-боевых мероприятий.
Ранее «РИА Новости» сообщили о шести ликвидированных боевиках, четырех в Махачкале и двух в Дербенте. По информации от Национального антитеррористического комитета России (НАК), были нейтрализованы пять террористов, трое в Махачкале и двое в Дербенте.
В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура, указ об этом подписал Сергей Меликов. В эти дни на территории республики будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные мероприятия и передачи.
— Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, — заявил Меликов.