properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Махачкале и Дербенте были ликвидированы шесть боевиков после теракта

В Махачкале и Дербенте были ликвидированы шесть боевиков после теракта

24 июня 2024, 03:14
Фото: читателя Properm.ru
Вместе с тем, НАК сообщает о пяти нейтрализованных террористах.

В ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидированы шесть боевиков. Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов, видеообращение опубликовано в его соцсетях. По словам Меликова этой ночью была завершена активная фаза оперативно-боевых мероприятий.

Ранее «РИА Новости» сообщили о шести ликвидированных боевиках, четырех в Махачкале и двух в Дербенте. По информации от Национального антитеррористического комитета России (НАК), были нейтрализованы пять террористов, трое в Махачкале и двое в Дербенте.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура, указ об этом подписал Сергей Меликов. В эти дни на территории республики будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

— Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, — заявил Меликов.
Читайте также:
Суд продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»Коммунальные аварии и теракты: чего боятся пермяки с начала 2024 годаВ Белгороде обрушен подъезд 10-этажки. Возбуждено дело по статье «Теракт»
#Теракт#Махачкала#Дербент#Ликвидация боевиков#Сергей Меликов
Подпишитесь
Пермячка оказалась рядом с синагогой в Дербенте, где произошел теракт
Вчера, 19:06
За год стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми увеличилась на 54%
Сегодня, 03:58
Стал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около Перми
Вчера, 12:25
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
Вчера, 10:58
В Перми ищут подрядчика для строительства корпуса МАОУ «Инженерная школа»
Вчера, 11:41