В массовом ДТП в Индустриальном районе Перми пострадали два ребенка

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вчера, 23 июня в 11:00, в Индустриальном районе. Предварительно, водитель «Лады» допустил наезд на остановившиеся на светофоре машины. В ходе ДТП пострадали двое детей отечественной легковушки. Оба ребенка были госпитализированы.