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В массовом ДТП в Индустриальном районе Перми пострадали два ребенка

В массовом ДТП в Индустриальном районе Перми пострадали два ребенка

24 июня 2024, 03:37
Фото: 1MI
По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

В Перми в массовом ДТП на шоссе Космонавтов пострадали дети. Об этом сообщили «АиФ-Пермь» в МВД по Пермскому краю.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вчера, 23 июня в 11:00, в Индустриальном районе. Предварительно, водитель «Лады» допустил наезд на остановившиеся на светофоре машины. В ходе ДТП пострадали двое детей отечественной легковушки. Оба ребенка были госпитализированы.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.

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#Дтп#Мвд#Пермь#Дети#Индустриальный район#Госпитализация#Проверка#Обстоятельства#Массовое ДТП
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