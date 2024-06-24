В массовом ДТП в Индустриальном районе Перми пострадали два ребенка

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Published Сегодня, 03:37
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В Перми в массовом ДТП на шоссе Космонавтов пострадали дети. Об этом сообщили «АиФ-Пермь» в МВД по Пермскому краю.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вчера, 23 июня в 11:00, в Индустриальном районе. Предварительно, водитель «Лады» допустил наезд на остановившиеся на светофоре машины. В ходе ДТП пострадали двое детей отечественной легковушки. Оба ребенка были госпитализированы.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.