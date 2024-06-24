В Октябрьском округе «Газель» задавила пешехода

Около 12:00 по деревни Козаки двигался автомобиль «Газель» под управлением 20-летнего водителя, который в районе дома № 19 по ул. Ленина при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра. Таким образом «Газель» наехала на пешехода. Последний двигался вдоль проезжей части. В результате наезда 63-летний мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.