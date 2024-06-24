В Октябрьском округе «Газель» задавила пешехода

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
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Updated Сегодня, 13:20
Сегодня, 24 июня, в Октябрьском округе произошло ДТП с участием пешехода. В его результате погиб 63-летний мужчина, сообщают в краевом ГИБДД.
Около 12:00 по деревни Козаки двигался автомобиль «Газель» под управлением 20-летнего водителя, который в районе дома № 19 по ул. Ленина при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра. Таким образом «Газель» наехала на пешехода. Последний двигался вдоль проезжей части. В результате наезда 63-летний мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.