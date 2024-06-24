В Перми 6 июля состоятся II Спортивные семейные игры

В текущем году пермяки смогут проверить свои силы в девяти дисциплинах. Для них подготовлены семейная эстафета для трех поколений, дартс для дедушек, баскетбольная конкурсная полоса для ребят до 18 лет, гиревой спорт для пап, северная ходьба для бабушек, кроссфит для ребят с 6 до 12 лет, полоса препятствий для мам и беговелик для малышей до 5 лет. Впервые все категории участников смогут состязаться в семейном забеге на 1,5 км. Он и станет началом праздничной программы мероприятия.