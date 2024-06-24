В Перми 6 июля состоятся II Спортивные семейные игры

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В Перми в преддверии Дня семьи, любви и верности 6 июля на набережной пройдут II Спортивные семейные игры. В них на старт выйдут любители активного образа жизни вместе с детьми, родителями и супругами.
Принять участие в Спортивных семейных играх могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по электронной по ссылке либо по QR-коду. Заявки принимаются до 12:00 3 июля.
Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. По словам и. о. министра физической культуры и спорта Пермского края Андрея Ипатова, первые Семейные игры вызвали большой отклик у участников. «Вновь в праздничной атмосфере каждая семья сможет испытать свои силы в соревнованиях, преодолеть испытания вместе и получить максимально положительные эмоции», — отметил он.
В текущем году пермяки смогут проверить свои силы в девяти дисциплинах. Для них подготовлены семейная эстафета для трех поколений, дартс для дедушек, баскетбольная конкурсная полоса для ребят до 18 лет, гиревой спорт для пап, северная ходьба для бабушек, кроссфит для ребят с 6 до 12 лет, полоса препятствий для мам и беговелик для малышей до 5 лет. Впервые все категории участников смогут состязаться в семейном забеге на 1,5 км. Он и станет началом праздничной программы мероприятия.