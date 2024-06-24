properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:17

Published Сегодня, 02:17

Modified Сегодня, 02:19

Updated Сегодня, 02:19

В Перми до 10 июля ограничат движение транспорта по улице Пихтовой

В Перми до 10 июля ограничат движение транспорта по улице Пихтовой

24 июня 2024, 02:17
Фото: 1MI
Ограничение введут на участке улицы от дома №42 до дома №44.

В Перми с 09:00 24 июня до 18:00 10 июля по ул. Пихтовой будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в Минтрансе Прикамья. Под ограничение попадает участок от дома №42 до дома №44.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — написали в пресс-службе ведомства.

Как указывают в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции участка трубопровода теплотрассы.

Читайте также:
В Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Город встреч»В Перми изменилась работа светофоров после закрытия моста на улице КарпинскогоВ Перми на месяц перекроют движение транспорта на улице 9 Мая
#Пермь#Безопасность дорожного движения#Реконструкция#Транспорт#Минтранс Прикамья#Улица Пихтовая
Подпишитесь
Пермячка оказалась рядом с синагогой в Дербенте, где произошел теракт
Вчера, 19:06
За год стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми увеличилась на 54%
Сегодня, 03:58
В Махачкале и Дербенте были ликвидированы шесть боевиков после теракта
Сегодня, 03:14
Стал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около Перми
Вчера, 12:25
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
Вчера, 10:58
В Перми ищут подрядчика для строительства корпуса МАОУ «Инженерная школа»
Вчера, 11:41