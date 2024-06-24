В Перми до 10 июля ограничат движение транспорта по улице Пихтовой

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:19
В Перми с 09:00 24 июня до 18:00 10 июля по ул. Пихтовой будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в Минтрансе Прикамья. Под ограничение попадает участок от дома №42 до дома №44.
«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — написали в пресс-службе ведомства.
Как указывают в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции участка трубопровода теплотрассы.