properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В рамках КРТ ул. Куйбышева в Перми снесут 29 домов, 16 из которых аварийные

В Перми назвали адреса 29 домов, планируемых к сносу в рамках развития ул. Куйбышева

24 июня 2024, 12:17
Фото: properm.ru

В рамках КРТ ул. Куйбышева в Перми снесут 29 домов, 16 из которых аварийные

Под реновацию попадает участок в микрорайоне Громовском вдоль ул. Куйбышева от ул. Механошина до ул. Белинского.

В Перми планируется реновация территории в микрорайоне Громовском вдоль ул. Куйбышева от ул. Механошина до ул. Белинского. В пределах территории, планируемой для комплексного развития, расположено 29 многоквартирных домов общей площадью 36 тысяч кв. метров, из которых 16 — признаны аварийными, 13 — соответствуют критериям и 42 объекта капитального строительства нежилого назначения. В рамках комплексного развития предполагается строительство здесь новых жилых домов переменной этажности площадью около 250 тысяч кв. метров. Для обеспечения новой жилой застройки объектами необходимой инфраструктурой за счёт средств инвестора планируется строительство трех детских садов на 100 мест каждый, строительство и переустройство инженерных сетей.

В рамках реализации проекта планируется снести или реконструировать 16 аварийных домов по ул. Куйбышева, 55, 57, 60а, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 78 и 80/3, ул. Пионерской, 7а, ул. Глеба Успенского, 8, 13 и 15, ул. Седова, 11.

Проживающие в непризнанных аварийными домах собственники будут самостоятельно принимать решение о включении в границы КРТ на внеочередных общих собраниях. Собрания и встречи с жителями организуют специалисты краевого минстроя. Это 13 жилых домов по ул. Куйбышева, 59, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 72, 74 и 80, ул. Седова, 6, 8 и 9, ул. Пионерской, 5а и 15.

Читайте также:
В Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовностиВ Перми с помощью механизма КРТ появятся аквапарк и картодромРуководитель ГУ ФССП по Мурманской области стал главным пермским приставом
#Пермь#Расселение домов#Расселение#КРТ
Подпишитесь
В Губахе долгожданное событие — ремонтируют детскую музыкальную школу
Сегодня, 11:24
«Матроскин» нашел новое помещение для приюта и срочно продает прежний дом для кошек
Сегодня, 12:31
Приговор пермской вербовщице ИГИЛ* оставили без изменения
Сегодня, 10:18
Руководитель ГУ ФССП по Мурманской области стал главным пермским приставом
Сегодня, 09:03
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
Сегодня, 11:44
Финалистом телешоу «Суперниндзя. Дети» стал 14-летний пермяк Лев Барях
Сегодня, 07:58