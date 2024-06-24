В Перми назвали адреса 29 домов, планируемых к сносу в рамках развития ул. Куйбышева

В Перми планируется реновация территории в микрорайоне Громовском вдоль ул. Куйбышева от ул. Механошина до ул. Белинского. В пределах территории, планируемой для комплексного развития, расположено 29 многоквартирных домов общей площадью 36 тысяч кв. метров, из которых 16 — признаны аварийными, 13 — соответствуют критериям и 42 объекта капитального строительства нежилого назначения. В рамках комплексного развития предполагается строительство здесь новых жилых домов переменной этажности площадью около 250 тысяч кв. метров. Для обеспечения новой жилой застройки объектами необходимой инфраструктурой за счёт средств инвестора планируется строительство трех детских садов на 100 мест каждый, строительство и переустройство инженерных сетей.