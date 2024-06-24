В Перми при поддержке «Сбер А» прошла Всероссийская конференция в сфере закупок

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
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Updated Сегодня, 14:36
В Перми при поддержке «Сбер А» состоялась Всероссийская конференция в сфере закупок «ГОСЗАКУПКИ ПЕРМЬ—2024». Конференция была посвящена вопросам завершения цифровизации, проблемам теории и практики закупок в различных секторах. Организаторами мероприятия выступили правительство Пермского края и ЭТП «Сбер А».
Конференцию открыл губернатор региона Дмитрий Махонин. «Прозрачные торги на региональном уровне позволяют строить социальные, инфраструктурные объекты, выполнять обязательства перед населением. Госзакупки играют важную роль в обеспечении рынков сбыта для малого и среднего предпринимательства, в поддержании технологического суверенитета. Пермский край постоянно работает над совершенствованием системы закупок, и мы готовы обсудить наш опыт», — сообщил он. По словам главы Пермского края, на конференцию прибыли участники из 25 регионов России.
Николай Андреев, генеральный директор «Сбер А»:
— По масштабу участников и по глубине значимости вопросов, которые обсуждаются —инновационных, связанных с законодательством, с правоприменительный практикой — это одно из самых значительных событий в стране в сфере закупок. Каждая тема и каждый спикер подобраны очень тщательно и обещают много интересных коммуникаций.
В ходе пленарного заседания «Система закупок — эффективность новаций. Союз теории и практики» по видеосвязи выступил заместитель министра финансов Алексей Лавров с докладом «Вектор развития контрактной системы: чего ждать?». Он отметил особую роль электронных торговых площадок в формировании действующей эффективной контрактной системы и подвел некоторые итоги пятилетней программы повышения эффективности бюджетных расходов, в которую впервые был включен раздел о развитии контрактной системы.
— В том числе, благодаря ЭТП, сложилась новая реальность, которой сложно найти аналоги в других секторах: когда есть возможность контроля онлайн, потому что все этапы процедур проходят в цифровой форме, — рассказал замминистра. Он обратил внимание на рост объемов закупок «с полки», что стало возможно благодаря упрощению этого способа, и подтвердил, что в 2026 году должен завершиться перевод всех закупок в цифровой формат.
Новации и цифровые решения Федерального казначейства в сфере контрактных отношений представила Анна Катамадзе, заместитель руководителя казначейства. Глава Пермского УФАС Александр Плаксин выделил ключевые моменты правоприменительной практики. Сертифицированный эксперт в сфере закупок, директор Ассоциации РОСТ Елена Игнатенкова рассказала о реформе национального режима.
Руководитель дирекции В2В и интернет-коммерции Николай Даринский рассказал о закупках малого объема. По его словам, на площадке SberB2B по итогам 2023 года отмечается существенный рост количественных показателей. За год почти на 30% выросло число активных поставщиков, рост сопоставимых сделок составил 14%, экономия достигает 17%. Один поставщик в среднем получает 79 запросов в месяц, а заказчику поступает 2,7 предложения на один запрос.
Это еще один вклад операторов электронных торгов в развитие закупок: пользователи SberB2B отмечают высокий уровень доверия к платформе, постоянный стабильный спрос на товары и услуги, размещенные в магазине. Уже 23 региона при поддержке «Сбер А» создали свои витрины закупок, где им доступны все типы закупочных процедур: запросы, заказы, мини-аукционы.
Во второй день конференции состоялась дискуссионная площадка экспертов по отдельным вопросам в сфере закупок и круглые столы по особенностям закупок в медицине и строительстве. Также прошел закупочный квиз, уже зарекомендовавший себя как востребованный формат для закрепления полученных знаний.
Подводя итоги конференции, стоит отметить высокий уровень организации мероприятия, а также внимательное и активное участие всех собравшихся специалистов. Это свидетельствует о заинтересованности Пермского края в эффективных закупках, а поддержка федерального оператора электронных торгов «Сбер А» позволила вынести на обсуждение важные вопросы развития всей системы.
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