В Перми при поддержке «Сбер А» прошла Всероссийская конференция в сфере закупок

— В том числе, благодаря ЭТП, сложилась новая реальность, которой сложно найти аналоги в других секторах: когда есть возможность контроля онлайн, потому что все этапы процедур проходят в цифровой форме, — рассказал замминистра. Он обратил внимание на рост объемов закупок «с полки», что стало возможно благодаря упрощению этого способа, и подтвердил, что в 2026 году должен завершиться перевод всех закупок в цифровой формат.