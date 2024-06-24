Владимирский, Крым, Городские горки. Где в Перми отключат воду в ближайшую неделю

В отдельных домах Перми в ближайшую неделю, с 25 июня по 2 июля, пройдут временные отключения холодной воды. Подрядчики займутся работами на сетях, заменой задвижек и участков сетей, а также подключением и промывкой вновь построенных водоводов, предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».