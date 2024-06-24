Владимирский, Крым, Городские горки. Где в Перми отключат воду в ближайшую неделю

Posted 24 июня, 07:09
Published 24 июня, 07:09
Modified 24 июня, 07:11
Updated 24 июня, 07:11
В отдельных домах Перми в ближайшую неделю, с 25 июня по 2 июля, пройдут временные отключения холодной воды. Подрядчики займутся работами на сетях, заменой задвижек и участков сетей, а также подключением и промывкой вновь построенных водоводов, предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Завтра, 25 июня, с 9:30 до 18:00, без воды останутся дома по улицам:
26 июня с 10:00 до 18:00:
В этот же день, с 10:00 до 10:00 27 июня, водоснабжение отключат в домах по улицам:
Кроме того, 27 июня, с 9:00 до 19:00, без холодной воды будет один дом — на ул. Адмирала Старикова, 49.
А с 10:00 до 18:00 важной коммунальной услуги будут лишены жильцы домов по Коломенской, 30, 32, 34, 55, 55а, 57, 59, 61.
В пятницу, 28 июня, с 10:00 до 18:00, водоснабжение отключат в домах на Яблочкова, 23 и 29.
29 июня с 9:00 до 13:00 отключения коснутся домов по улицам:
В тот же день, с 9:30 до 18:00, воды не будет по адресам:
В воскресенье, 30 июня, с 9:00 до 13:00, без воды будут дома по улице:
С 9:30 до 19:30 в этот же день водоснабжение отключат в домах по адресам:
В следующий вторник, 2 июля, с 9:30 до 19:30, с неудобствами столкнутся следующие дома: