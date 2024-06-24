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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В нескольких микрорайонах Перми на этой неделе временно отключат холодную воду

Владимирский, Крым, Городские горки. Где в Перми отключат воду в ближайшую неделю

24 июня 2024, 07:09
Фото: unsplash.com

В нескольких микрорайонах Перми на этой неделе временно отключат холодную воду

Рабочие займутся ремонтом сетей.

В отдельных домах Перми в ближайшую неделю, с 25 июня по 2 июля, пройдут временные отключения холодной воды. Подрядчики займутся работами на сетях, заменой задвижек и участков сетей, а также подключением и промывкой вновь построенных водоводов, предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

Завтра, 25 июня, с 9:30 до 18:00, без воды останутся дома по улицам:

  • Танцорова, 7, 11, 14, 22, 25, 26, 26а, 30, 32а, 36, 44, 52;
  • Водников, 29а, 59;
  • Капитанская, 12;
  • Танцорова, 29 (левый ввод).

26 июня с 10:00 до 18:00:

  • ул. Козьмы Минина;
  • ул. 1-я Краснополянская, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 26;
  • ул. Кустовая, 1, 2, 3, 5, 7.

В этот же день, с 10:00 до 10:00 27 июня, водоснабжение отключат в домах по улицам:

  • Аркадия Гайдара, 8б, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16/2, 18;
  • Крупской, 72, 75, 76, 78, 79а;
  • Ушинского, 2, 5, 7, 9, 10.

Кроме того, 27 июня, с 9:00 до 19:00, без холодной воды будет один дом — на ул. Адмирала Старикова, 49.

А с 10:00 до 18:00 важной коммунальной услуги будут лишены жильцы домов по Коломенской, 30, 32, 34, 55, 55а, 57, 59, 61.

В пятницу, 28 июня, с 10:00 до 18:00, водоснабжение отключат в домах на Яблочкова, 23 и 29.

29 июня с 9:00 до 13:00 отключения коснутся домов по улицам:

  • 1-я Линия, 53, 53а;
  • 2-я Линия, 21;
  • Невская, 12, 14, 16, 28.

В тот же день, с 9:30 до 18:00, воды не будет по адресам:

  • Воронежская, 1, 3, 8, 17а;
  • Генерала Панфилова, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 19, 2, 20, 3, 4а, 6/1, 6а, 6а/1, 8, 9;
  • Глазовская, 1, 1а, 3, 7, 9;
  • Мензелинская, 12, 7;
  • Нижнекамская, 25а;
  • Херсонская;
  • Ялтинская.

В воскресенье, 30 июня, с 9:00 до 13:00, без воды будут дома по улице:

  • 13-я Линия, 10, 12.

С 9:30 до 19:30 в этот же день водоснабжение отключат в домах по адресам:

  • ул. Гусарова, 16, 18, 18а, 22, 24, 26;
  • ул. Тбилисская, 11, 13, 7, 9, 9б.

В следующий вторник, 2 июля, с 9:30 до 19:30, с неудобствами столкнутся следующие дома:

  • Краснополянская, 7;
  • Лиственная, 2;
  • Нейвинская, 10, 10а, 12, 14;
  • Серпуховская, 4а, 5, 7, 11а.
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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