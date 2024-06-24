Власти Перми направят 2,5 миллиона рублей на строительство новой ротонды

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Администрация Перми объявила аукцион на строительство ротонды в Индустриальном районе на шоссе Космонавтов. Стоимость контракта составила 2 млн 483 тыс. рублей. С инициативой строительства выступило ТОС «Верхнемуллинский». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Первым на это внимание обратило Ura.ru.
Беседка будет установлена в честь известного архитектора Ивана Свиязева. Согласно техническому заданию, высота ротонды составит 3,3-3,4 м, длина — 3,1-3,2 м, ширина — 3,1-3,2 м. От основания строения будет отходить шесть колонн, крыша будет изготовлена из гибкой черепицы. Работы по строительству следует выполнить в течение трех календарных дней с момента подписания договора.
Подать заявку на участие в торгах можно до 4 июля. Победитель конкурса станет известен 8 июля.