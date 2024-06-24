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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:34

Власти Перми направят 2,5 миллиона рублей на строительство новой ротонды

Власти Перми направят 2,5 миллиона рублей на строительство новой ротонды

24 июня 2024, 04:32
Фото: properm.ru
Инициатива строительства поступила от ТОС «Верхнемуллинский».

Администрация Перми объявила аукцион на строительство ротонды в Индустриальном районе на шоссе Космонавтов. Стоимость контракта составила 2 млн 483 тыс. рублей. С инициативой строительства выступило ТОС «Верхнемуллинский». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Первым на это внимание обратило Ura.ru.

Беседка будет установлена в честь известного архитектора Ивана Свиязева. Согласно техническому заданию, высота ротонды составит 3,3-3,4 м, длина — 3,1-3,2 м, ширина — 3,1-3,2 м. От основания строения будет отходить шесть колонн, крыша будет изготовлена из гибкой черепицы. Работы по строительству следует выполнить в течение трех календарных дней с момента подписания договора.

Подать заявку на участие в торгах можно до 4 июля. Победитель конкурса станет известен 8 июля.

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#Пермь#Госзакупки#Строительство#Архитектура#Ротонда#Иван Свиязев
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