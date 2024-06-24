Власти Перми направят 2,5 миллиона рублей на строительство новой ротонды

Беседка будет установлена в честь известного архитектора Ивана Свиязева. Согласно техническому заданию, высота ротонды составит 3,3-3,4 м, длина — 3,1-3,2 м, ширина — 3,1-3,2 м. От основания строения будет отходить шесть колонн, крыша будет изготовлена из гибкой черепицы. Работы по строительству следует выполнить в течение трех календарных дней с момента подписания договора.