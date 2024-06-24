Вынесен приговор сжегшему одноклассницу подростку из Октябрьского

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:25
Октябрьский районный суд вынес приговор школьнику, сжегшему свою одноклассницу. Решением суда подросток отправлен в колонию общего режима на 9 лет и 10 месяцев, сообщает из зала суда ura. ru.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родителей погибшей школьницы — с осужденного будет взыскано в пользу каждого из них по 5 млн рублей.
На приговоре присутствовали родители подростка, родители убитой им девочки и еще ряд родственников и знакомых погибшей школьницы. Процесс начался в марте.
Подростка признали виновным по ст. 167 ч.1 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба), ст. 131 ч.3 п. а. (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 105 ч.2 п. п.в, д, к УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).
Трагедия произошла 8 июля прошлого года. Еле живую девушку нашли на железнодорожных путях с серьезными ожогами. Позднее она скончалась в больнице. В совершении преступления обвиняется ее знакомый. По утверждению подростка, он не хотел убивать свою подругу. Якобы девочка посреди ночи захотела пойти в гости к подруге, но из-за сильного алкогольного опьянения запнулась и ударилась головой на рельсы. Сделав вывод, что она умерла, парень решил сжечь тело.
По версии следствия, подозреваемый сам разделался с девушкой после того, как изнасиловал ее. В течение получаса он бил ее камнями и несколько раз возвращался. Зная, что она все еще жива, он облил ее бензином и поджег.