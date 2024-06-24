За год стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми увеличилась на 54%

Как указывают эксперта, в настоящий момент рост ставок аренды достиг исторического максимума. В 2023 году активность на этом рынке начала расти уже весной на фоне некомфортных условий ипотеки на вторичном рынке недвижимости, а также на первичном. Сейчас потенциал ставок обусловлен высоким спросом и снижением объема предложений.