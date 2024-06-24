Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
За год стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми увеличилась на 54%, средняя стоимость аренды в июне составила 24,7 тыс. рублей. При этом с начала 2024 года года цена аренды увеличилась на 14%. Об этом сообщили специалисты «Циан.Аналитика».
Как указывают эксперта, в настоящий момент рост ставок аренды достиг исторического максимума. В 2023 году активность на этом рынке начала расти уже весной на фоне некомфортных условий ипотеки на вторичном рынке недвижимости, а также на первичном. Сейчас потенциал ставок обусловлен высоким спросом и снижением объема предложений.
Помимо этого, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла аренда и двухкомнатных квартир, рост составил 47%. С начала текущего года цена аренды увеличилась на 14%. Средняя стоимость аренды «двушки» в июне составила 33,5 тыс. рублей.
Судя по приведенным статистическим данным, стоимость аренды «однушек» и «двушек» в Перми с начала года возросла больше, чем в среднем по стране.