За пять месяцев 2024 года авторынок в Прикамье вырос на 70%

В этом же отчетном периоде всего было зарегистрировано свыше 32,5 тыс. поддержанных автомобилей, что на 3,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Самыми

востребованными брендами в этом сегменте стали Lada, Kia и Toyota. При этом доля транспорта в возрасте старше 10 лет составила 61%.