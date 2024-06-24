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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

За пять месяцев 2024 года авторынок в Прикамье вырос на 70%

За пять месяцев 2024 года авторынок в Прикамье вырос на 70%

24 июня 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
За этот период в регионе было зарегистрировано более 10 тыс. автомобилей.

За первые пять месяцев 2024 года в Прикамье были зарегистрированы свыше 10 тыс. новых автомобилей. Это почти на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Только за май в регионе зарегистрировано 2 250 новых машин. Об этом сообщают аналитики компании VERRA.

Эксперты отмечают, что китайские бренды увеличили свою долю на рынке России до 61%. В Пермском крае самыми популярными в этом году стали модели китайских брендов Chery, Haval, а также отечественная марка «Lada».

В этом же отчетном периоде всего было зарегистрировано свыше 32,5 тыс. поддержанных автомобилей, что на 3,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Самыми
востребованными брендами в этом сегменте стали Lada, Kia и Toyota. При этом доля транспорта в возрасте старше 10 лет составила 61%.

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#Пермский край#Автомобили#Россия#Lada#Прикамье#Kia#Китай#Toyota#Chery#Haval#Поддержанные автомобили
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