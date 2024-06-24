За пять месяцев 2024 года авторынок в Прикамье вырос на 70%

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
За первые пять месяцев 2024 года в Прикамье были зарегистрированы свыше 10 тыс. новых автомобилей. Это почти на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Только за май в регионе зарегистрировано 2 250 новых машин. Об этом сообщают аналитики компании VERRA.
Эксперты отмечают, что китайские бренды увеличили свою долю на рынке России до 61%. В Пермском крае самыми популярными в этом году стали модели китайских брендов Chery, Haval, а также отечественная марка «Lada».
В этом же отчетном периоде всего было зарегистрировано свыше 32,5 тыс. поддержанных автомобилей, что на 3,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Самыми
востребованными брендами в этом сегменте стали Lada, Kia и Toyota. При этом доля транспорта в возрасте старше 10 лет составила 61%.