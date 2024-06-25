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Алексей Бардуков восстановился после заражения ботулизмом

25 июня 2024, 11:20
Актер по сериалам «Диверсант» и «Перевал Дятлова» — Алексей Бардуков, который заболел ботулизмом, уже поправился и в скором времени собирается вернуться к работе. Информацию об этом сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на родственника актера.

Бардукова уже выписали из больницы, и он чувствует себя отлично, сообщило издание 360.ru.

Информация о том, что артиста госпитализировали, стала известна 19 июня. СМИ сообщили, что врачи подозревали у него ботулизм и микроинсульт. Предположительно, актер отравился салатом с ядовитой фасолью 16 июня. У него начались проблемы с равновесием и усталость, а также поднялось давление. Супруга вызвала скорую помощь для него. Бардукова незамедлительно доставили в московскую клинику. Врачи оценили его состояние как серьезное.

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