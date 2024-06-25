Алексей Бардуков восстановился после заражения ботулизмом

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Бардукова уже выписали из больницы, и он чувствует себя отлично, сообщило издание 360.ru.
Информация о том, что артиста госпитализировали, стала известна 19 июня. СМИ сообщили, что врачи подозревали у него ботулизм и микроинсульт. Предположительно, актер отравился салатом с ядовитой фасолью 16 июня. У него начались проблемы с равновесием и усталость, а также поднялось давление. Супруга вызвала скорую помощь для него. Бардукова незамедлительно доставили в московскую клинику. Врачи оценили его состояние как серьезное.