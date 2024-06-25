Амбассадоры «Зеленой премии — 2024» объявлены РЭО

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Буцаев сообщил, что в программу уже включены 16 человек, занявших лидирующие места в номинации «Общественные проекты». Они отличаются своей проактивной позицией и способностью находить нестандартные подходы в коммуникации с людьми и организациями, что делает их идеальными кандидатами на роль амбассадоров, передает newsnn.ru.
Основная цель амбассадоров — привлечь к участию в «Зеленой премии» как можно больше частных лиц, детских учреждений, общественных организаций, природоохранных групп, волонтеров, предпринимателей и государственных служащих.
Среди первых амбассадоров: Яна Хотиенко (волонтерский центр «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана), Татьяна Хохлова и Екатерина Баранова (проект «Водорослям крышка!»), Владислав Шаврин (образовательный фестиваль «Все циклично»), Екатерина Черемисина (плавучий эковолонтерский отряд «Вернадский»), Вера Кузьмина (проект «Эколокатор»), Екатерина Щербинина (проект «Новокузнецк Экологичный»).
Эффективность их работы будет оцениваться по количеству проведенных презентаций, числу слушателей и публикаций в социальных сетях. Самые активные амбассадоры получат поддержку и памятные подарки на Российском экологическом форуме (РЭФ) в 2024 году. Программа будет действовать до 1 ноября 2024 года.