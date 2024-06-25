Амбассадоры «Зеленой премии — 2024» объявлены РЭО

Буцаев сообщил, что в программу уже включены 16 человек, занявших лидирующие места в номинации «Общественные проекты». Они отличаются своей проактивной позицией и способностью находить нестандартные подходы в коммуникации с людьми и организациями, что делает их идеальными кандидатами на роль амбассадоров, передает newsnn.ru.