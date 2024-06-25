«Брат служит, и я пойду!». В Осе и Кизеле простятся с погибшими участниками СВО

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В Пермском крае простятся с двумя участниками СВО, погибшими в зоне проведения спецоперации. В пресс-службе администрации Кизела сообщают, что прощание с 35-летним рядовым Русланом Аминовым назначено на пятницу, 28 июня, 12:00. Церемония пройдет во Дворце культуры. Известно, что Руслан награжден Орденом мужества посмертно.
Кроме того, уроженец Осы, 45-летний Андрей Кузнецов погиб на спецоперации. Мужчина родился 16 августа 1978 года. Закончил школу №1 им. Героя РФ Василия Брюхова, был активистом. После школы поступил на технолога в Пермский государственный институт коммерции. В армии служил в дивизии Дзержинского. Работал в ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ, охранял нефтяные объекты.
У Андрея остались сын Иван и дочь Дарья. Он ушел на СВО добровольцем в июле прошлого года, сказал: «Брат служит, и я пойду!». Последний раз выходил на связь в начале октября прошлого года, затем пропал без вести. В конце июня стало известно, что мужчина погиб. Гражданская панихида должна была состояться сегодня, однако, как сообщили в пресс-службе администрации Осинского городского округа, самолет с телом погибшего не смог вылететь из-за погоды. О новой дате и времени власти обещают рассказать позднее.