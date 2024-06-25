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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Андрей Кузнецов на коллаже — слева.

«Брат служит, и я пойду!». В Осе и Кизеле простятся с погибшими участниками СВО

25 июня 2024, 14:01
Фото: vk.com/kizeladm59; vk.com/official_admosa; 1MI
Андрей Кузнецов на коллаже — слева.

В двух городах Пермского края простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

Борт с телом одного из погибших не смог вылететь, власти обещают сообщить дату похорон дополнительно.

В Пермском крае простятся с двумя участниками СВО, погибшими в зоне проведения спецоперации. В пресс-службе администрации Кизела сообщают, что прощание с 35-летним рядовым Русланом Аминовым назначено на пятницу, 28 июня, 12:00. Церемония пройдет во Дворце культуры. Известно, что Руслан награжден Орденом мужества посмертно.

Кроме того, уроженец Осы, 45-летний Андрей Кузнецов погиб на спецоперации. Мужчина родился 16 августа 1978 года. Закончил школу №1 им. Героя РФ Василия Брюхова, был активистом. После школы поступил на технолога в Пермский государственный институт коммерции. В армии служил в дивизии Дзержинского. Работал в ЛУКОМ-А-ПЕРМЬ, охранял нефтяные объекты.

У Андрея остались сын Иван и дочь Дарья. Он ушел на СВО добровольцем в июле прошлого года, сказал: «Брат служит, и я пойду!». Последний раз выходил на связь в начале октября прошлого года, затем пропал без вести. В конце июня стало известно, что мужчина погиб. Гражданская панихида должна была состояться сегодня, однако, как сообщили в пресс-службе администрации Осинского городского округа, самолет с телом погибшего не смог вылететь из-за погоды. О новой дате и времени власти обещают рассказать позднее.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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