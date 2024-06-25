«Брат служит, и я пойду!». В Осе и Кизеле простятся с погибшими участниками СВО

У Андрея остались сын Иван и дочь Дарья. Он ушел на СВО добровольцем в июле прошлого года, сказал: «Брат служит, и я пойду!». Последний раз выходил на связь в начале октября прошлого года, затем пропал без вести. В конце июня стало известно, что мужчина погиб. Гражданская панихида должна была состояться сегодня, однако, как сообщили в пресс-службе администрации Осинского городского округа, самолет с телом погибшего не смог вылететь из-за погоды. О новой дате и времени власти обещают рассказать позднее.