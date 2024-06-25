Бывший глава Ленинского района Перми официально руководит Соликамским округом

До прихода Александра Русанова округом почти два месяца — тоже в статусе и. о. — руководил Сергей Матвеев. Сегодня Матвеев вернулся к обязанностям депутата и директора МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Олимпиец“». Перестановки в администрации города начались после ухода с поста Евгения Самоукова — он заявил об увольнении спустя некоторое время после крупных коммунальных аварий в центре Соликамска. ЧП произошли в декабре минувшего года.