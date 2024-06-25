Бывший глава Ленинского района Перми официально руководит Соликамским округом

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Бывший глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов официально возглавил Соликамский городской округ. Об этом сам чиновник сообщил в Telegram-канале.
По словам Русанова, с сегодняшнего дня он руководит муниципалитетом в статусе исполняющего обязанности главы. Он поблагодарил за доверие и пообещал сделать основой управленческих решений открытый и честный диалог с жителями.
21 июня был последний рабочий день Русанова в Перми. Он возглавлял администрацию Ленинского района с середины марта 2022 года. Незадолго до нового назначения появилась информация, что чиновника переведут в Соликамск, но официально она не подтверждалась.
До прихода Александра Русанова округом почти два месяца — тоже в статусе и. о. — руководил Сергей Матвеев. Сегодня Матвеев вернулся к обязанностям депутата и директора МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Олимпиец“». Перестановки в администрации города начались после ухода с поста Евгения Самоукова — он заявил об увольнении спустя некоторое время после крупных коммунальных аварий в центре Соликамска. ЧП произошли в декабре минувшего года.