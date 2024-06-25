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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Экс-руководитель Ленинского района Перми стал главой Соликамского округа

Бывший глава Ленинского района Перми официально руководит Соликамским округом

25 июня 2024, 10:53
Фото: Telegram-канал Александра Русанова

Экс-руководитель Ленинского района Перми стал главой Соликамского округа

Он сменил на этом посту Сергея Матвеева.

Бывший глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов официально возглавил Соликамский городской округ. Об этом сам чиновник сообщил в Telegram-канале.

По словам Русанова, с сегодняшнего дня он руководит муниципалитетом в статусе исполняющего обязанности главы. Он поблагодарил за доверие и пообещал сделать основой управленческих решений открытый и честный диалог с жителями.

21 июня был последний рабочий день Русанова в Перми. Он возглавлял администрацию Ленинского района с середины марта 2022 года. Незадолго до нового назначения появилась информация, что чиновника переведут в Соликамск, но официально она не подтверждалась.

До прихода Александра Русанова округом почти два месяца — тоже в статусе и. о. — руководил Сергей Матвеев. Сегодня Матвеев вернулся к обязанностям депутата и директора МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Олимпиец“». Перестановки в администрации города начались после ухода с поста Евгения Самоукова — он заявил об увольнении спустя некоторое время после крупных коммунальных аварий в центре Соликамска. ЧП произошли в декабре минувшего года.

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#Политика#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Соликамск#Ленинский район
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