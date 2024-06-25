Чиновники сообщили о гибели на СВО двух жителей Александровска и Соликамска

В ходе СВО погиб 23-летний соликамец Никита Гуськов. Молодой человек родился 1 января 2001 года. Прощание с ним состоялось сегодня, 25 июня, в 10:00 в ДК завода «Урал». Военнослужащего захоронили в селе Мишарино, на «Аллее Славы», сообщают в пресс-службе администрации Соликамского городского округа.