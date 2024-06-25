Эксперт рассказал, как новый пакет санкций отразится на России

«Европа не может обойтись без нашего газа. Но даже если они решат отказаться, наша экономика выдержит. Мы уже начали поставки газа в Китай, просто нужно договориться о более выгодных ценах. Что касается запрета на реэкспорт, я думаю, мы найдем выход. Мы находили пути обойти ценовые ограничения на нефть, так что и здесь сможем найти решение», — отметил Разуваев.