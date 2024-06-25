Эксперт рассказал, как новый пакет санкций отразится на России

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Экономист и независимый финансовый специалист Александр Разуваев в интервью онлайн-изданию «Подмосковье сегодня» разъяснил, как российский бизнес и промышленность могут побороться с этими трудностями.
В новый список санкций Евросоюза включено 116 физлиц и компаний. Авиакомпаниям из стран ЕС теперь запрещено перевозить граждан России. Также наложены ограничения на инвестиции, поставки товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, включая «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».
Европейские страны продолжат закупать газ у России, однако стал запрещен его дальнейший экспорт. Также ограничен транзит российского сжиженного природного газа через порты Евросоюза.
«Европа не может обойтись без нашего газа. Но даже если они решат отказаться, наша экономика выдержит. Мы уже начали поставки газа в Китай, просто нужно договориться о более выгодных ценах. Что касается запрета на реэкспорт, я думаю, мы найдем выход. Мы находили пути обойти ценовые ограничения на нефть, так что и здесь сможем найти решение», — отметил Разуваев.
Эксперт также подчеркнул, что не стоит ждать снижения курса рубля из-за санкций благодаря валютным операциям. Однако возможно увеличение уровня инфляции, что приведет к повышению цен.
«Я предполагаю, что условия станут более строгими: Украина получит деньги с продажи российских активов за рубежом, и Россия сможет сделать то же самое. Но санкции на нефть и газ нас не пугают. Сейчас основные доходы находятся не в секторе добывающей промышленности, а в области военно-промышленного комплекса и информационных технологий», — добавил Разуваев.