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Глава Перми опроверг информацию о сжигании мусора на территории крематория

Глава Перми опроверг информацию о сжигании мусора на территории крематория

25 июня 2024, 09:32
Фото: properm.ru
На территории крематория не будет установлено оборудование для утилизации отходов.

Глава Перми Эдуард Соснин опроверг информацию о возможной утилизации мусора и ртутьсодержащих ламп на территории крематория на Восточном кладбище. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации города.

— На территории будущего крематория не будет установлено оборудование для демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации каких-либо других отходов, — сказал Эдуард Соснин.

Как указали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии, обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами, согласно законодательству РФ, осуществляется «Федеральным экологическим оператором». Юрлица обязаны заключать договор с оператором на передачу таких отходов.

Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для физлиц (собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах) организуются управляющими организациями, для жителей микрорайонов индивидуальной жилой застройки — департаментом жилищно-коммунального хозяйства. В настоящий момент администрацией Перми организованы места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп по следующим адресам:

  • ул. Закамская, 26 (с задней стороны административного здания)
  • ул. Ленина, 34 (во дворе административного здания на контейнерной площадке, вход через арку со стороны улицы Ленина)
  • ул. Щербакова, 24 (слева во дворе административного здания)
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#Пермь#Экология#Мусор#Жкх#Крематорий#Утилизация#Ртутьсодержащие лампы#Демеркуризация
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