Глава Перми опроверг информацию о сжигании мусора на территории крематория

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Глава Перми Эдуард Соснин опроверг информацию о возможной утилизации мусора и ртутьсодержащих ламп на территории крематория на Восточном кладбище. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации города.
— На территории будущего крематория не будет установлено оборудование для демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации каких-либо других отходов, — сказал Эдуард Соснин.
Как указали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии, обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами, согласно законодательству РФ, осуществляется «Федеральным экологическим оператором». Юрлица обязаны заключать договор с оператором на передачу таких отходов.
Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для физлиц (собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах) организуются управляющими организациями, для жителей микрорайонов индивидуальной жилой застройки — департаментом жилищно-коммунального хозяйства. В настоящий момент администрацией Перми организованы места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп по следующим адресам: