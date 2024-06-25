Госдума одобрила законопроект о семейной налоговой выплате

Получать такую выплату смогут и родители, к доходу которых будет применена повышенная ставка подоходного налога в размере 15%. В этом случае среднедушевой доход в их семье также не должен превышать 1,5 прожиточных минимума на человека. Как рассказали в пресс-службе Минтруда России, при назначении семейной налоговой выплаты будет учитываться и имущество семьи.