Госдума одобрила законопроект о семейной налоговой выплате

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект о семейной налоговой выплате. С 2026 года мера поддержки будет доступна работающим родителям двух и более детей, при условии, что среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека.
Получать такую выплату смогут и родители, к доходу которых будет применена повышенная ставка подоходного налога в размере 15%. В этом случае среднедушевой доход в их семье также не должен превышать 1,5 прожиточных минимума на человека. Как рассказали в пресс-службе Минтруда России, при назначении семейной налоговой выплаты будет учитываться и имущество семьи.
Налог за прошлый год, который уже выплачен, пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут родителям единовременным платежом. Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. Для оформления семейной выплаты нужно будет подать одно электронное заявление через отделение Социального фонда России, другие документы собирать не нужно.