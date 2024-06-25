Из пермского ХК «Молот» ушли двое нападающих

Пермский хоккейный клуб «Молот» покидают двое нападающих — Антон Шенфельд и Захар Зиминов. 30-летний Антон Шенфельд перешел в «Молот» в середине сезона из новокузнецкого «Металлурга». Он отыграл 15 матчей, в которых набрал 7 (6+1) баллов за результативность при показателе полезности +2.