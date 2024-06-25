Из пермского ХК «Молот» ушли двое нападающих

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Пермский хоккейный клуб «Молот» покидают двое нападающих — Антон Шенфельд и Захар Зиминов. 30-летний Антон Шенфельд перешел в «Молот» в середине сезона из новокузнецкого «Металлурга». Он отыграл 15 матчей, в которых набрал 7 (6+1) баллов за результативность при показателе полезности +2.
Захар Зиминов также начал играть за «Молот» по ходу прошлого сезона. Он пришел к пермякам из «Хумо» (Ташкент). 21-летний спортсмен сыграл 24 матча, набрав 4 (2+2) балла за результативность при показателе полезности +4, сообщает пресс-служба «Молота».