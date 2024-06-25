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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Захар Зиминов на коллаже — слева.

Из пермского ХК «Молот» ушли двое нападающих

25 июня 2024, 12:59
Фото: vk.com/metallurgnk; vk.com/hc_humo_fan_club
Захар Зиминов на коллаже — слева.

Пермский ХК «Молот» покинули два форварда

Спортсмены продолжат карьеру в других клубах, каких именно — пока не уточняется.

Пермский хоккейный клуб «Молот» покидают двое нападающих — Антон Шенфельд и Захар Зиминов. 30-летний Антон Шенфельд перешел в «Молот» в середине сезона из новокузнецкого «Металлурга». Он отыграл 15 матчей, в которых набрал 7 (6+1) баллов за результативность при показателе полезности +2.

Захар Зиминов также начал играть за «Молот» по ходу прошлого сезона. Он пришел к пермякам из «Хумо» (Ташкент). 21-летний спортсмен сыграл 24 матча, набрав 4 (2+2) балла за результативность при показателе полезности +4, сообщает пресс-служба «Молота».

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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