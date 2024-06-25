Капитальный ремонт дороги до деревни Совы в Прикамье обойдется в 200 миллионов

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Об отвороте с дороги Кунгур-Соликамск до д. Сова протяженностью 8,2 км. По словам местной жительницы Иды Каметовой, состояние участка очень плохое: многочисленные ямы, отсутствуют дорожные знаки и разметка.
Однако краевые власти не могут взять ремонт под свою ответственность, поскольку в данном случае дорога относится к компетенции властей Лысьвенского округа. Последние, в свою очередь, в прошлом году, смогли выделить из бюджета 431,3 тыс. рублей, которых хватило на точечный ремонт. По словам девушки, в прошлом году на этом участке было устранено лишь несколько ям.
В текущем году дефекты покрытия автодороги будут устраняться по мере необходимости. В настоящее время проезд для автотранспорта, включая спецтехнику, обеспечен. Также в Минтрансе Пермского края девушке сообщили, что на строительство подъездных путей к школе в деревне Сова в бюджете муниципалитета предусмотрено 630,2 тыс. рублей.
По капитальному ремонту участка сейчас готовится смета. По предварительным подсчетам, ремонт дороги составит порядка 200 млн рублей, рассказал Properm.ru начальник управления благоустройства и дорожной деятельности администрации Лысьвенского округа Дмитрий Токарев.
По автодороге в деревню Сову также планируется подача заявки на софинансирование расходов, поскольку стоимость работ критична для бюджета округа. Пока состояние дороги планируется поддерживать в рамках текущего содержания дорожного фонда округа.
В этом году средства бюджета округа и Дорожного фонда аккумулированы на ремонте другого объекта: дороги до деревни Канабеки. Отмечается, что это тоже очень востребованный объект, по нему есть решение суда о приведении его в нормативное состояние.
В ответ на комментарий ведомства 18 июня корреспондент направил еще один запрос в администрацию округа, спросив: «Почему в прошлом году на ремонт дороги была выделена такая небольшая сумма, если на капитальный ремонт требуется 200 млн рублей?». Спустя неделю ответа на вопрос все еще не последовало.
Ранее сообщалось, что 12 мая по пути в деревню Симаково Осинского округа застрял автомобиль бригады скорой медицинской помощи. В 17:20 бригаду СМП вызвала местная жительница. Врачу пришлось пройти оставшийся путь до дома женщины (порядка 100 м) пешком, чтобы оказать ей медицинскую помощь. По словам местных, летального исхода не было.
По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку по информации о нарушении прав жителей деревни Симаково на получение доступной медицинской помощи и охрану здоровья. При проведении первичных надзорных мероприятий установлено, что в прошлом году дорога была разрушена во время проведения работ по газификации близлежащего участка.