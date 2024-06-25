Капитальный ремонт дороги до деревни Совы в Прикамье обойдется в 200 миллионов

Однако краевые власти не могут взять ремонт под свою ответственность, поскольку в данном случае дорога относится к компетенции властей Лысьвенского округа. Последние, в свою очередь, в прошлом году, смогли выделить из бюджета 431,3 тыс. рублей, которых хватило на точечный ремонт. По словам девушки, в прошлом году на этом участке было устранено лишь несколько ям.