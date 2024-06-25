Когда в Прикамье придет тепло? Отвечает метеоролог

В пятницу прогнозируется местами сильный дождь, в отдельных районах даже гроза. Днем воздух прогреется до +17…+22, по западу до +11…+16. Ветер южный со сменой направления в течение суток на северное 5-10 м/с. В выходные потепления не ожидается.