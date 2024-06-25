Когда в Прикамье придет тепло? Отвечает метеоролог

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
По предварительным данным, возвращение температурного фона к климатической норме в Прикамье возможно 1 июля. Температура воздуха в понедельник может подняться до 25°С. Об этом сообщил Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.
На этой неделе жителей региона ожидают дожди и похолодание. Пик волны холода ожидается сегодня, 25 июня, рассказали эксперты проекта «Метеоролог и я».
Завтра пермяков ожидает облачная погода и небольшой дождь. Температурный фон составит ночью +8…+13, днём +11…+16. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.
В среду, 26 июня, также будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +7…+12, днём +15…+20. Ветер западный 2-7 м/с.
В четверг будет тоже облачно, но с прояснениями, местами пройдут осадки в виде дождей. Температура воздуха ночью +12…+17, днём +18…+23. Ветер южный 1-6 м/с.
В пятницу прогнозируется местами сильный дождь, в отдельных районах даже гроза. Днем воздух прогреется до +17…+22, по западу до +11…+16. Ветер южный со сменой направления в течение суток на северное 5-10 м/с. В выходные потепления не ожидается.